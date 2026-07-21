Spor oko crkvenog zemljišta u Bugojnu: Jović traži hitnu reakciju nadležnih

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović pozvao je sve nadležne institucije da hitno spriječe pokušaj otimanja crkvenog zemljišta u Bugojnu.

Izvor: RTRS

Jović je rekao da je ovo nastavak dugogodišnjeg sistemskog bespravnog oduzimanja srpske imovine čime se pokušava zatrti bilo koji trag postojanja Srba na prostoru Federacije BiH.

On je naveo da trenutno u Bugojnu ne živi ni 50 Srba i da je uglavnom u pitanju starija populacija kojoj je ova parohija veoma važno mjesto okupljanja i očuvanja tradicije i vjere.

Jović je napomenuo da je Sekretarijat kroz javne pozive održivog povratka pomagao i subvencionisao obnovu i izgradnju vjerskih objekata na teritoriji FBiH, znajući da su to mjesta važna za opstanak srpskog povratničkog stanovništva i da je zaštita i očuvanje svetinja odličan pokazatelj međuljudskih odnosa.

Apelovao je da nadležne institucije u FBiH postupe u skladu sa onim što je navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da spriječe višedecenijsko oduzimanje srpske imovine kako bi se konačno obnovilo povjerenje i smirile tenzije.

Jović je istakao da je zabrinjavajuće da stalno dolazi do napada na sve što je srpsko, te podsjetio da su i prije dva dana napadnuti srpski povratnici u Sanskom Mostu.

"U Bugojnu je u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima", izjavio je paroh bugojanski Slaviša Đurić.

Đurić je naveo da je tužbu radi priznanja prava vlasništva protiv Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno podnijela M. I, čija porodica u centru grada u neposrednoj blizini parcele SPC ima veliki stambeni i poslovni objekat.

(Srna)