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Meteorolozi upozoravaju: Danas najveći rizik od oluja

Meteorolozi upozoravaju: Danas najveći rizik od oluja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja (Estofex) izdao je najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana zbog izraženog rizika od jakih oluja koje se danas očekuju u regionu.

Upozorenje metereologa na jako nevrijeme Izvor: Shutterstock

Najveća opasnost prijeti dijelovima Hrvatske, posebno njenoj obali, primorju Crne Gore, ali i pojedinim područjima Bosne i Hercegovine. Meteorolozi upozoravaju da su Hercegovina, kao i centralni i jugoistočni dijelovi Bosne, među područjima koja bi mogla biti najviše pogođena.

Prema prognozama, preko BiH se danas premješta oslabljena hladna fronta koja će donijeti nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Međutim, ono što ovu vremensku situaciju čini posebno opasnom jesu izrazito jaka i brza strujanja u višim slojevima atmosfere.

Zbog takvih uslova očekuje se brzo formiranje i kretanje olujnih sistema, koji na svom putu mogu donijeti olujne udare vjetra, intenzivne pljuskove, grmljavinu, a lokalno i pojavu grada.

Meteorolozi savjetuju građanima da prate zvanična upozorenja nadležnih službi, izbjegavaju boravak na otvorenom tokom nevremena i zaštite imovinu od mogućih posljedica jakog vjetra i grada.

(Mondo)

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Balkan nevrijeme upozorenje BiH

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