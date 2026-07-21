Trudnoća ne smije biti razlog za otkaz: PDP predložio izmjene Zakona o radu

Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim bi se dodatno zaštitile trudnice zaposlene na određeno vrijeme.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predloženim izmjenama predviđeno je da se radnici koja tokom trajanja ugovora ostane trudna ugovor o radu automatski produži do isteka trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva.

Šef Kluba poslanika PDP-a Tanja Vukomanović istakla je da je cilj zakonskih izmjena da se spriječe slučajevi u kojima poslodavci ne produžavaju ugovor o radu zaposlenicama zbog trudnoće.

„Danas su, nažalost, česte situacije da poslodavci ne produže ugovor upravo zato što je radnica ostala trudna. Nijedna žena ne bi trebalo da trudnoću provede razmišljajući da li će ostati bez posla i primanja. Treba da bude sigurna, zaštićena i posvećena sebi i svom djetetu“, poručila je Vukomanovićeva.

Narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević ocijenio je da je riječ o konkretnoj i ostvarivoj mjeri koja može doprinijeti većoj sigurnosti porodica i predstavljati jedan od odgovora na demografske izazove sa kojima se suočava Republika Srpska.

On je naveo da očekuje podršku Vlade Republike Srpske i narodnih poslanika za predložene izmjene, ističući da ne vidi razlog da bilo ko bude protiv dodatne zaštite trudnica na radnom mjestu.

Kresojević je dodao da je PDP prije podnošenja prijedloga razgovarao sa predstavnicima sindikata i poslodavaca, te da su obje strane izrazile razumijevanje i podršku predloženim zakonskim rješenjima.

(Mondo)