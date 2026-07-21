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Uhapšen državljanin BiH: Osumnjičen za ubistvo partnerke u Sloveniji

Uhapšen državljanin BiH: Osumnjičen za ubistvo partnerke u Sloveniji

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Tridesetdevetogodišnji muškarac, državljanin BiH, koji je osumnjičen za ubistvo 36-godišnje partnerke u Vuhredu u Sloveniji, uhapšen je u blizini mjesta ubistva.

Uhapšen državljanin BiH osumnjičen za ubistvo partnerke Izvor: Policijska uprava Celje

Iz Policijske uprave Celje su naveli da je osumnjičeni uhapšen neposredno prije ponoći i da nije pružao otpor hapšenju.

Muškarac je osumnjičen da je nožem usmrtio ženu u stambenoj zgradi u centru Vuhreda, gdje je, prema nezvaničnim informacijama, živio sa partnerkom i maloljetnim sinom. Tijelo majke prvo je pronašao njen maloljetni sin, javili su slovenački mediji.

Nakon završene istrage, uhapšeni će biti priveden istražnom sudiji sa krivičnom prijavom zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Načelnik Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik rekao je juče na konferenciji za novinare da je policija dobila informacije da je osumnjičeni u posljednje vrijeme bio veoma mentalno nestabilan i da su okolnosti u njegovom ličnom životu uticale na pogoršanje njegovog mentalnog stanja.

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Tagovi

Slovenija ubistvo hapšenje

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