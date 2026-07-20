Slovenačka policija otkrila detalje ubistva: Državljanin BiH nožem usmrtio partnerku, u toku velika potraga

Slovenačka policija saopštila je da je 39-godišnji državljanin BiH osumnjičen da je nožem usmrtio svoju partnerku u Vuhredu. U potragu su uključeni dronovi, psi tragači, konjanici i helikopter.

Izvor: Policijska uprava Celje

Policija sumnja da je 39-godišnji državljanin BiH nožem usmrtio svoju partnerku u Vuhredu.

Žena je preminula na mjestu događaja, a osumnjičeni je nakon zločina pobjegao.

U toku je opsežna policijska potraga u koju su uključeni dron, psi tragači, konjanici i helikopter.

Slovenačka policija objavila je nove detalje ubistva koje se dogodilo tokom protekle noći u Vuhredu, saopštivši da je za zločin osumnjičen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je trenutno u bjekstvu.

Kako je saopštila Policijska uprava Celje, policija je o ubistvu obaviještena oko jedan čas iza ponoći.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je nožem teško povrijedio svoju 36-godišnju partnerku, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

"Muškarac star 39 godina teško je povrijedio nožem svoju partnerku staru 36 godina, usljed čega je ona preminula na licu mjesta. Počinilac je pješke napustio mjesto zločina i nalazi se u bjekstvu", naveli su iz Policijske uprave Celje.

Od trenutka prijave, policija sprovodi intenzivnu potragu za osumnjičenim.

"Mjesto zločina pregledao je tim za uviđaj iz Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje. Koruškim policajcima u potrazi su se pridružile kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički istražioci iz Sektora kriminalističke policije i vodiči službenih pasa sa psima tragačima. Takođe koristimo dron kao pomoć u potrazi. Pored ostalih, u potragu će biti uključeni i konjanik i helikopterski tim", saopštila je policija.

Iz Policijske uprave Celje ranije su upozorili da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te apelovali na građane da, ukoliko primijete osumnjičenog, ne pokušavaju da stupe u kontakt s njim.

Građanima je savjetovano da se sklone na bezbjedno mjesto i odmah obavijeste policiju pozivom na broj 113.

Potraga za osumnjičenim i dalje traje.