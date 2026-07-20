logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija traga za državljaninom BiH osumnjičenim za ubistvo u Sloveniji: Upućeno hitno upozorenje

Policija traga za državljaninom BiH osumnjičenim za ubistvo u Sloveniji: Upućeno hitno upozorenje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Policijska uprava Celje traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubistvo u Vuhredu. Građanima je upućen apel da mu ne prilaze i odmah obavijeste policiju.

Policija traga za državljaninom BiH osumnjičenim za ubistvo u Sloveniji, smatra se opasnim Izvor: Policijska uprava Celje

Policijska uprava Celje saopštila je da traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen za ubistvo počinjeno tokom protekle noći na području Vuhreda u Sloveniji.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon izvršenog krivičnog djela pobjegao i još nije pronađen.

Iz Policijske uprave Celje navode da je riječ o muškarcu visokom oko dva metra, koji je u trenutku bijega bio obučen u farmerke i crnu majicu kratkih rukava, dok je na nogama imao crne cipele.

Policija upozorava da se radi o opasnoj i nepredvidivoj osobi te apeluje na građane da, ukoliko ga primijete, ne pokušavaju da stupe u kontakt s njim.

Umjesto toga, građanima se savjetuje da se sklone na sigurno i odmah obavijeste policiju pozivom na broj 113.

Policija je uz saopštenje objavila i fotografiju osumnjičenog kako bi pomogla u njegovom pronalasku. Potraga za njim je u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija BiH ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ