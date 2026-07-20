Policija traga za državljaninom BiH osumnjičenim za ubistvo u Sloveniji: Upućeno hitno upozorenje

Policijska uprava Celje traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubistvo u Vuhredu. Građanima je upućen apel da mu ne prilaze i odmah obavijeste policiju.

Izvor: Policijska uprava Celje

Policijska uprava Celje saopštila je da traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen za ubistvo počinjeno tokom protekle noći na području Vuhreda u Sloveniji.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon izvršenog krivičnog djela pobjegao i još nije pronađen.

Iz Policijske uprave Celje navode da je riječ o muškarcu visokom oko dva metra, koji je u trenutku bijega bio obučen u farmerke i crnu majicu kratkih rukava, dok je na nogama imao crne cipele.

Policija upozorava da se radi o opasnoj i nepredvidivoj osobi te apeluje na građane da, ukoliko ga primijete, ne pokušavaju da stupe u kontakt s njim.

Umjesto toga, građanima se savjetuje da se sklone na sigurno i odmah obavijeste policiju pozivom na broj 113.

Policija je uz saopštenje objavila i fotografiju osumnjičenog kako bi pomogla u njegovom pronalasku. Potraga za njim je u toku.