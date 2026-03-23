Tiho ubijate motor svaki dan, a da to i ne znate: Vožnja u pogrešnoj brzini uništava vaš auto

Mnogi vozači sa manuelnim mjenjačem nesvjesno „guše“ motor i tako rizikuju skupe kvarove. Saznajte kako nastaje ova greška i kako da je izbjegnete.

Vožnja automobila sa manuelnim mjenjačem mnogima pričinjava posebno zadovoljstvo, ali traži i dobru procjenu u svakom trenutku. Dok iskusni vozači znaju kako pravilnom promjenom brzina mogu da sačuvaju motor i smanje potrošnju goriva, manje iskusni često prave jednu ozbiljnu grešku – voze u previsokom stepenu prenosa i tako „guše“ motor.

Iako na prvi pogled deluje bezazleno, ova navika može dodatno da optereti motor i vremenom dovede do skupih kvarova.

Šta znači kada vozači „guše“ motor

Do preopterećenja motora dolazi kada vozač pokuša naglo da ubrza dok je automobil u previsokoj brzini, a motor radi na preniskim obrtajima.

Jedan od tipičnih primjera je vožnja 50 kilometara na sat u petoj brzini, pa zatim naglo pritiskanje papučice gasa, umjesto da se prethodno prebaci u niži stepen prenosa.

Mnogi početnici misle da viša brzina automatski znači i veću snagu, ali je u praksi upravo obrnuto. Niži stepeni prenosa služe da obezbijede obrtni moment potreban za pokretanje vozila i efikasno ubrzavanje, dok su viši prenosi namijenjeni održavanju već postignute brzine uz manju potrošnju goriva.

Kada se automobil forsira u visokoj brzini pri malom broju obrtaja, motor trpi veliko opterećenje koje mu dugoročno šteti.

Kakve posljedice ova loša navika može da ostavi

Stalno preopterećivanje motora ne prolazi bez posledica, a šteta se najčešće prvo javlja na njegovim najvažnijim dijelovima.

Oštećenje klipova i cilindara

Zbog pojačanog naprezanja mogu da se stvaraju naslage ugljenika na zidovima cilindara. Vremenom se zagrijani klipovi i klipni prstenovi mogu lijepiti za te naslage, što ubrzava habanje i povećava rizik od ozbiljnih oštećenja.

Gubitak kompresije

Kada se klipni prstenovi istroše, cilindar više ne može pravilno da se zaptiva. Tada vreli gasovi iz komore za sagorijevanje prolaze pored klipa i odlaze u karter, odnosno kućište radilice. To dodatno povećava temperaturu i pritisak unutar motora i može da poremeti normalno podmazivanje njegovih pokretnih delova.

Zagađenje motornog ulja

Gasovi koji dospiju u karter mogu da se pomiješaju sa vlagom i da stvore kiseline koje nagrizaju metalne dijelove. Istovremeno, vlaga prlja motorno ulje, stvara talog i podstiče pojavu korozije unutar motora.

Sve to može da dovede do ozbiljnih kvarova i popravki koje nisu nimalo jeftine, a u velikoj mjeri mogu da se spriječe pravilnim načinom vožnje.

Kako pravilno voziti i sačuvati motor

Dobra vijest je da se ovaj problem relativno lako izbjegava. Dovoljno je da vozač nauči kako njegov automobil reaguje i da prepozna kada je pravo vrijeme za promjenu stepena prenosa.

Za ubrzanje koristite niže stepene prenosa

Kada vam je potrebno jače ubrzanje, uvijek je bolje da prebacite u nižu brzinu. Tako će motor raditi u odgovarajućem rasponu obrtaja i moći će da razvije potrebnu snagu bez nepotrebnog mučenja.

Više brzine služe za ravnomernu vožnju

Kada dostignete željenu brzinu, posebno na otvorenom putu, tada je pravi trenutak da prebacite u viši stepen prenosa i nastavite ravnomjerno da vozite. Na taj način smanjujete potrošnju goriva i čuvate motor od nepotrebnog opterećenja.

Usporavajte postepeno i na vrijeme mijenjajte brzine

Kada se približavate semaforu, raskrsnici ili mjestu gdje treba da usporite, najprije lagano kočite, a zatim pravovremeno vraćajte mijenjač u niže stepene prenosa. Tako će automobil u svakom trenutku biti spreman za nastavak vožnje, bez naglih opterećenja za motor.