Šta znače lampice na kontrolnoj tabli automobila: Ovo svaki vozač treba da zna

Crvene, žute i zelene lampice na kontrolnoj tabli automobila imaju važno značenje. Saznajte šta signaliziraju i kada je potrebno reagovati.

Lampice na kontrolnoj tabli automobila nisu tu samo da bi "svijetlile", već predstavljaju ključni sistem komunikacije između vozila i vozača. Njihovo ignorisanje može dovesti do ozbiljnih kvarova, ali i ugroziti bezbjednost u saobraćaju.

Stručnjaci upozoravaju da je važno znati osnovnu podjelu lampica - po bojama, jer upravo ona ukazuje na hitnost reakcije.

Crvene lampice - znak za hitno zaustavljanje

Crvena svjetla upozoravaju na ozbiljan problem i zahtijevaju momentalnu reakciju. Ako se pojavi neka od ovih lampica, preporuka je da se vozilo što prije bezbjedno zaustavi.

Najčešće crvene lampice uključuju:

Upozorenje za ulje - signalizira nizak pritisak ili nedostatak ulja u motoru

Kočioni sistem - može značiti aktiviranu ručnu kočnicu ili kvar na kočnicama

Temperatura motora - ukazuje na pregrijavanje

Akumulator (baterija) - problem sa punjenjem električnog sistema

Airbag - kvar na sistemu pasivne bezbjednosti

Ignorisanje ovih upozorenja može dovesti do skupih popravki ili opasnih situacija na putu.

Žute i narandžaste lampice - upozorenje i oprez

Za razliku od crvenih, žute lampice ne zahtijevaju trenutno zaustavljanje, ali upozoravaju da nešto nije u redu i da problem treba što prije provjeriti.

Među najpoznatijima je:

Check engine - može ukazivati na različite probleme, od bezazlenih do ozbiljnih kvarova

ESP ili kontrola stabilnosti - signalizira rad ili kvar sistema stabilnosti

Nizak nivo goriva - vrijeme je za odlazak na pumpu

Senzori ili elektronika - kvarovi na pomoćnim sistemima

Iako vozilo često može nastaviti vožnju, preporučuje se dijagnostika u servisu.

Zelene i plave lampice - informativni signali

Ove lampice ne ukazuju na kvar, već informišu vozača o aktivnim funkcijama vozila.

Najčešće označavaju:

uključena kratka ili duga svjetla

rad pokazivača pravca

aktiviran tempomat

uključene maglenke

Plava lampica se obično odnosi na duga svjetla i signalizira da su aktivirana.

Zašto je važno reagovati na vrijeme

Savremeni automobili opremljeni su sofisticiranim sistemima koji rano otkrivaju kvarove. Pravovremena reakcija može spriječiti veće štete i dodatne troškove.

Stručnjaci savjetuju da vozači, osim osnovnog znanja, povremeno provjere i uputstvo proizvođača, jer se simboli mogu razlikovati od modela do modela.

Jedno pravilo ipak vrijedi za sve – ako lampica svijetli, automobil vam nešto poručuje. A na vozaču je da tu poruku shvati ozbiljno.