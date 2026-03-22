Šta znače lampice na kontrolnoj tabli automobila: Ovo svaki vozač treba da zna

Crvene, žute i zelene lampice na kontrolnoj tabli automobila imaju važno značenje. Saznajte šta signaliziraju i kada je potrebno reagovati.
Lampice na kontrolnoj tabli automobila nisu tu samo da bi "svijetlile", već predstavljaju ključni sistem komunikacije između vozila i vozača. Njihovo ignorisanje može dovesti do ozbiljnih kvarova, ali i ugroziti bezbjednost u saobraćaju.
Stručnjaci upozoravaju da je važno znati osnovnu podjelu lampica - po bojama, jer upravo ona ukazuje na hitnost reakcije.
Crvene lampice - znak za hitno zaustavljanje
Crvena svjetla upozoravaju na ozbiljan problem i zahtijevaju momentalnu reakciju. Ako se pojavi neka od ovih lampica, preporuka je da se vozilo što prije bezbjedno zaustavi.
Najčešće crvene lampice uključuju:
Upozorenje za ulje - signalizira nizak pritisak ili nedostatak ulja u motoru
Kočioni sistem - može značiti aktiviranu ručnu kočnicu ili kvar na kočnicama
Temperatura motora - ukazuje na pregrijavanje
Akumulator (baterija) - problem sa punjenjem električnog sistema
Airbag - kvar na sistemu pasivne bezbjednosti
Ignorisanje ovih upozorenja može dovesti do skupih popravki ili opasnih situacija na putu.
Žute i narandžaste lampice - upozorenje i oprez
Za razliku od crvenih, žute lampice ne zahtijevaju trenutno zaustavljanje, ali upozoravaju da nešto nije u redu i da problem treba što prije provjeriti.
Među najpoznatijima je:
Check engine - može ukazivati na različite probleme, od bezazlenih do ozbiljnih kvarova
ESP ili kontrola stabilnosti - signalizira rad ili kvar sistema stabilnosti
Nizak nivo goriva - vrijeme je za odlazak na pumpu
Senzori ili elektronika - kvarovi na pomoćnim sistemima
Iako vozilo često može nastaviti vožnju, preporučuje se dijagnostika u servisu.
Zelene i plave lampice - informativni signali
Ove lampice ne ukazuju na kvar, već informišu vozača o aktivnim funkcijama vozila.
Najčešće označavaju:
- uključena kratka ili duga svjetla
- rad pokazivača pravca
- aktiviran tempomat
- uključene maglenke
Plava lampica se obično odnosi na duga svjetla i signalizira da su aktivirana.
Zašto je važno reagovati na vrijeme
Savremeni automobili opremljeni su sofisticiranim sistemima koji rano otkrivaju kvarove. Pravovremena reakcija može spriječiti veće štete i dodatne troškove.
Stručnjaci savjetuju da vozači, osim osnovnog znanja, povremeno provjere i uputstvo proizvođača, jer se simboli mogu razlikovati od modela do modela.
Jedno pravilo ipak vrijedi za sve – ako lampica svijetli, automobil vam nešto poručuje. A na vozaču je da tu poruku shvati ozbiljno.