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Potraga u Gradišci: Policija moli za pomoć u pronalasku devetnaestogodišnjaka

Potraga u Gradišci: Policija moli za pomoć u pronalasku devetnaestogodišnjaka

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policija traga za devetnaestogodišnjim Miralemom Obićem iz Gradiške.

miralem obić Izvor: MONDO

Policija traga za Miralemom Obićem iz Gradiške čiji je nestanak prijavljen juče, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

"Mladić ima oko 19 godina, visok je oko 185 centimetara, srednje tjelesne građe, crne kovrdžave kose i smeđih očiju", navodi se u saopštenju.

Po izjavi člana porodice, neposredno prije nestanka na sebi je imao patike zeleno-crne boje.

Iz Policijske uprave Gradiška su objavili fotografiju nestalog mladića i pozvali građane da, ukoliko ga primjete ili imaju bilo kakvih korisnih saznanja, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.

Izvor: MUP RS

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Hvala što ste poslali vijest.

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