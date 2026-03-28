Tajni vojni tuneli na Jadranu postali hit kupališta: Lokalci ih kriju od turista

Nekada strogo čuvani vojni objekti danas su omiljena mjesta za kupanje i ronjenje na jugu Hrvatske. Skriveni od masovnog turizma, ovi tuneli nude jedinstveno iskustvo koje mnogi opisuju kao "najluđe kupanje na Jadranu".

Ako pitate stanovnike juga Hrvatske, ali i one turiste koji su otkrili vojne tunele u okolini Ploča, mnogi će vam reći da je upravo njihova skrivenost najveća prednost jer omogućava mirno uživanje u moru, daleko od gužve i buke.

Utvrđenja, vojni putevi, atomska skloništa i podzemni tuneli oduvijek bude maštu putnika širom svijeta, otkrivajući zanimljive dijelove istorije.

Ni Hrvatska ne oskudjeva ovakvim lokacijama, koje sve češće privlače znatiželjne posjetioce.

Dok su neka mjesta već dobro poznata, poput podzemnog aerodroma Željava na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ili ostrva Vis sa brojnim napuštenim vojnim objektima, postoje i manje poznate lokacije koje tek čekaju da budu otkrivene.

Jedna od takvih destinacija nalaze se u blizini Ploča, gdje su nekadašnji vojni potkopi danas postali neobična kupališta.

Do njih se može stići i kopnom i morem, a posjetioci na internetu često navode da je riječ o bunkerima iz vremena bivše Jugoslavije. Danas su to očuvana mjesta idealna za kupanje, sunčanje, ali i ronjenje.

Gdje sve možete vidjeti vojne tunele u Hrvatskoj? U Hrvatskoj se bivši vojni tuneli i potkopi nalaze na više lokacija duž Jadranske obale, najčešće na strateškim tačkama koje su nekada služile za zaštitu mornarice. Najpoznatije lokacije su: Vis - ostrvo sa najvećim brojem vojnih objekata, uključujući tunele za podmornice i brodove (Komiza, Parja, Rogačić) Lastovo - više skrivenih potkopa i vojnih baza iz vremena JNA Dugi Otok - tuneli i skloništa za brodove, posebno u uvalama Brač - manji vojni objekti i skloništa uz obalu Pelješac - tuneli koji se danas djelimično koriste u civilne svrhe Ploče i okolne uvale (Duba, Soline) - manje poznati potkopi koji su danas kupališta Šolta - nekoliko skrivenih vojnih objekata i tunela Hvar - vojni tuneli i skloništa u pojedinim uvalama. Većina ovih tunela izgrađena je tokom 70-ih i 80-ih godina za potrebe jugoslovenske ratne mornarice, a danas su neki zapušteni, dok su drugi postali turističke atrakcije ili neformalna mjesta za kupanje i ronjenje.

Vojni tunel u Hrvatskoj

Prema riječima zaljubljenika u vojnu istoriju, ovi objekti nisu nastali tokom Drugog svjetskog rata, kako se često misli, već su građeni tokom 1970-ih i 1980-ih za potrebe jugoslovenske mornarice.

Njihova uloga bila je da štite vojne brodove od vazdušnih napada, a slični objekti izgrađeni su na više lokacija duž Jadrana.

Jedno od zanimljivijih "tajnih" kupališta nalazi se u uvali Duba, oko pola sata južno od Ploča, dok se još jedan potkop može pronaći kod lokaliteta Soline.

Vojni tunel na Lastovu

Sa druge strane zaliva, na poluostrvu Pelješac, slični objekti danas služe uzgajivačima školjki, a njihova buduća namjena još uvek nije u potpunosti definisana.

Iako su nekada imali vojnu svrhu, ovi tuneli danas predstavljaju neobične i autentične lokacije koje spajaju istoriju, prirodu i avanturu - idealne za sve koji žele da otkriju drugačiju stranu Jadrana.

