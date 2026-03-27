"Idemo u Banjaluku koridorom": Profesoru Koviću zabranjen ulaz u Hrvatsku

Istoričaru Miloš Ković zabranjen je ulazak u Hrvatsku i danas je vraćen sa granice, uz obrazloženje da predstavlja navodnu prijetnju "javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju i međunarodnim odnosima".

Izvor: YouTube/Screenshot

Ković je izjavio da je zaustavljen na graničnom prelazu Bajakovo, zajedno sa kolegom istoričarom Branislavom Stankovićem, sa kojim je krenuo u Gradišku i u Banjaluku na predstavljanje Stankovićeve knjige "Nikola Tesla, Srbin sam".

Na granici su čekali 90 minuta u redu koji je napravljen zbog novih bezbjednosnih mjera Hrvatske prilikom ulaska u tu zemlju, a potom još pola sata sa strane.

"Onda su me pozvali u policijsku stranicu i dali mi rješenje o zabrani ulaska u Hrvatsku", rekao je je Ković.

On je dodao da je odbio da potpiše rješenje, što su oni upisali u rješenje i vratili mu pasoš.

"Dobio sam rješenje. Policajac nije ni znao šta piše, već mi je samo uručio rješenje, u kome piše da predstavljam `prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti, javnom zdravlju i međunarodnim odnosima`", naveo je Ković.

On smatra da mu je ulazak zabranjen zato što Hrvatska samo želi da sakrije istinu o sebi, ali da se teško varaju ako misle da će to uspjeti tako što zabranjuju prolazak istoričarima.

"Istina je to da je Hrvatska izvršila jedan od najstrašnijih genocida u istoriji čovečanstva i u istoriji Evrope. To je genocid nad srpskim narodom", rekao je Ković.

On je dodao da ta istina, bez obzira na sve pokušaje, ne može da se sakrije. "Ovo što se desilo za mene je dodatni motiv da tragam za istinom i da svjedočim o njoj", naglasio je Ković.

Nakon što su vraćeni sa hrvatske granice, Ković i Stanković su se uputili u Banjaluku preko Republike Srpske, gdje će večeras u 19.00 časova održati predstavljanje Stankovićeve knjige, dok su na promociju u Gradišci zakasnili zbog maltretiranja.

"Idemo u Banjaluku koridorom da predstavimo knjigu kolege Stankovića, koji je na jednom mjestu sakupio sve podatke o srpskom identitetu Nikole Tesle. To je dragocjena i važna knjiga s obzirom na pokušaje Hrvatske da preotme srpsku istoriju, uključujući i srpske velikane kakav je Tesla", istakao je Ković.

Podsjećamo, Koviću je 2022. godine bio zabranjen ulazak u BiH uz obrazloženje da “predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH”, a zabrana je stavljena van snage godinu kasnije.

(Srna)