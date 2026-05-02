Čitaoci reporteri

Ima osnovu u obliku puževe kućice i most za koji legende kažu da ga je sagradio đavo: Zavirite u jedno neobično selo

Ima osnovu u obliku puževe kućice i most za koji legende kažu da ga je sagradio đavo: Zavirite u jedno neobično selo

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Na stenovitom uzvišenju juga Francuske, nalazi se selo Olarg. Zbog svoje specifične arhitekture i okoline, proglašeno je za jedno od najljepših sela.

Đavolji most i srednjovekovna arhitektura sela Olarg Izvor: Shutterstock

Olarg je nastao na stenovitom platou karakterističnom za ovaj dio Francuske. Zbog ograničenog prostora, građen je vertikalno i kružno, tako da prati prirodne konture terena. 

Ovakav način gradnje doveo je do koncentričnog rasporeda ulica i kuća, zbog čega se često opisuje kao "selo u obliku puževe kućice".

Između reke i najviše tačke sela visinska razlika iznosi oko 70 metara, a taj prostor ispunjen je uskim kaldrmisanim ulicama, stepenicama i zbijenim kamenim kućama.

Građevine su  podignute od lokalnog kamena, škriljca, koji fasadama daje karakterističnu sivu nijansu.

Krovovi su prekriveni crvenim crepom, što stvara kontrast sa okolnim zelenilom i stenama, dok većina kuća potiče iz srednjeg vijeka što je uticalo da raspored ostane gotovo nepromijenjen do danas.

Srednjovjekovno utvrđenje

Jedan od ključnih elemenata sela je njegov fortifikacioni sistem. Olarg je nekada bio utvrđeno naselje sa zidinama i kapijama kroz koje je kontrolisan pristup. Iako su bedemi vremenom delimično nestali, struktura sela i dalje odražava njegovu odbrambenu funkciju.

Do vrha vodi strma kamena staza usječena u stenu, koja prolazi kroz najstariji dio naselja. Odakle se pruža pogled na čitavo selo, reku Žoar koja ga okružuje i planinski masiv u pozadini.

Na vrhu se nalazi i toranj iz 12. vijeka, nekada dio tvrđave, koji danas služi kao zvonik. Zanimljivo je da je odvojen od crkve Sen Loren, uslijed kasnije rekonstrukcije građevine na nižim visinama unutar naselja.

Djelo đavola u podnožju

Posebna zanimljivost je struktura u podnožju sela, čuveni Đavolji most iz 12. vijeka. Njegov centralni luk, širok oko 32,6 metara, svrstava ga među najveće srednjovekovne mostove tipa "dos d’âne" u Evropi.

"Dos d’âne" (izgovara se: do dan), francuski izraz koji doslovno znači "magareća leđa". Uobičajen naziv za ležećeg policajca ili izdignutu platformu na putu koja služi za usporavanje saobraćaja.

Zbog složenosti i neobične geometrije, nastale su legende o njegovom porijeklu, uključujući i onu da ga je sagradio sam đavo.

Selo koje je opstajalo kroz vjekove

Tokom istorije, Olarg je preživio brojne prirodne nepogode. Zabjliežene su velike poplave, koje su uništavale mostove i infrastrukturu, kao i izuzetno hladne zime sa snijegom od po nekoliko metara.

Uprkos tome, selo je opstalo i zadržalo svoju strukturu. Kao neka vrsta nagrade za pretrpljeno, selo pripada mreži "Les Plus Beaux Villages de France" (Najljepša sela Francuske) i predstavlja dobar primer očuvane srednjovjekovne arhitekture u kombinaciji sa specifičnim geografskim položajem. 

(EUpravo zato/Viajes)

