Podzemni svijet ovog grada ponovo je dostupan javnosti: Šta čeka posjetioce 20 metara pod zemljom?

Nakon petomjesečne rekonstrukcije, čuvene katakombe donose bogatije i bezbjednije iskustvo za stotine hiljada posjetilaca, koliko ih je godišnje posjećivalo. Ovo kultno mjesto, iako mistično i mračno, dio je nezaobilazne turističke rute ukoliko se nađete u Parizu.

Pariske Katakombe ponovo su otvorene za posjetioce nakon obnove i opsežnih radova na bezbjednosti koji su trajali pet mjeseci. Od sutra, 8. aprila, posjetioci će imati priliku da dožive unapređeno i sadržajnije iskustvo obilaska.

Ispod užurbanih pariskih bulevara nalazi se potpuno drugačiji svijet, tih, mračan i prožet istorijom. Na oko 20 metara dubine, katakombe nisu samo mreža hodnika u kamenu, već mjesto koje čuva uspomenu na milione Parižana čiji su posmrtni ostaci tu smješteni još od 18. veka.

Ovaj jedinstveni prostor, koji obuhvata ostatke ljudi iz različitih epoha, od anonimnih žrtava do istorijskih ličnosti, predstavlja svojevrsnu "podzemnu arhivu" grada, uklesanu u krečnjaku.

Radovi na obnovi bili su neophodni kako bi se očuvala struktura i unaprijedila bezbjednost, ali i poboljšao boravak za oko 600.000 posjetilaca godišnje.

U okviru renoviranja unapređeni su ventilacija, osvetljenje i elektroinstalacije, a posebna pažnja posvećena je stabilizaciji prostora.

Kako objašnjava uprava, katakombe se nalaze u starim kamenolomima krečnjaka, koji su podložni stalnim promjenama zbog vlage i podzemnih voda. Upravo zato su redovni radovi na učvršćivanju i očuvanju ključni za njihovo funkcionisanje.

Istorija katakombi počinje krajem 18. veka, u vrijeme velike zdravstvene krize u Parizu.

Zbog pretrpanih i nehigijenskih grobalja, gradske vlasti su 1786. godine odlučile da posmrtne ostatke oko šest miliona ljudi premjeste u napuštene kamenolome na dubini od 20 metara.

Početkom 19. vijeka, prostor je dodatno uređen i dobio prepoznatljiv izgled, kosti i lobanje pažljivo su slagane u zidove, stvarajući neobičnu i pomalo jezivu, ali i umetnički oblikovanu cjelinu.

Danas, ovaj podzemni lavirint duži od jednog kilometra, smješten u blizini pariskog Monparnasa, važi za najveću kosturnicu na svetu i jednu od najneobičnijih turističkih atrakcija francuske prestonice.

