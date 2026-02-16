Pariz: Pretresaju Institut arapskog svijeta zbog Džeka Langa i Epstinovih fajlova

Francuska policija pretresla je prestižni Institut arapskog svijeta u Parizu u istrazi koja bivšeg predsjednika Džeka Langa povezuje s Džefrijem Epstinom i sumnjom na pranje novca.

Izvor: House Oversight Democrats

Francuska policija pretresla je prostorije u prestižnom pariskom Institutu arapskog svijeta u okviru istrage o vezama između njegovog bivšeg predsjednika Džeka Langa i pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Lang, 86-godišnji bivši ministar iz redova socijalista, podnio je ostavku na tu funkciju u Institutu prije nešto više od sedam dana nakon što je njegovo ime pomenuto gotovo 700 puta u najnovijoj dokumentaciji i Epstinovim ličnim fajlovima.

Lang je pod istragom u Francuskoj zbog sumnje na "pranje novca od utaje poreza". On poriče bilo kakvo nezakonito djelo, opisujući optužbu kao "neosnovanu".

Otvoren 1987. godine, Institut je važan kulturni centar posvećen arapskom svijetu, smješten na rijeci Seni i uglavnom ga finansira francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Finansijsko odjeljenje tužilaštva pokrenulo je 6. februara preliminarnu istragu protiv Langa i njegove 64-godišnje kćerke Karoline Lang.

Prema izvještajima medija, istražioci žele da saznaju više o ofšor kompaniji koju su zajednički osnovali Epstin Karolina Lang na Američkim Djevičanskim Ostrvima, navodno s ciljem kupovine umjetničkih djela.

Kompanija nije prijavljena francuskim poreskim vlastima, ali Karolina Lang kaže da nije primila novac od nje.

Karolina Lang - koja je nekada radila za britanskog medijskog tajkuna Roberta Maksvela, oca Epstinove zatvorene saradnice Gislejn Maksvel - navodi se u francuskim medijima kao nasljednik u Epstinovom testamentu.

Ona je ove sedmice rekla francuskoj mreži "Frans dva" da nikada nije čula za testament i da nikada nije vidjela takav dokument niti primila bilo kakva sredstva.

Takođe, prema nekim informacijama, Epstin je platio 50.000 dolara za snimanje filma o političkoj karijeri Džeka Langa.

Francuski istražioci rade i na drugim imenima pomenutim u Epstinovim fajlovima, posebno vlasniku modeling agencije Žan-Lika Brunela koji je sebi oduzeo život u pariskom zatvoru 2022. godine nakon što je optužen da je nabavljao djevojke za Epstina.