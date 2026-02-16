logo
Kongresmen o Epstinovim dosijeima: Dokumenti se kriju zbog navodnih veza sa američkim i izraelskim službama

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tomas Masi tvrdi da se dosijei o Džefriju Epstinu kriju zbog navodnih veza sa obavještajnim službama i kompromitujućih podataka o moćnim ljudima.

Epstinovi dokumenti se skrivaju zbog veze sa Izraelom Izvor: Youtube/APT/printscreen

Republikanski kongresmen Tomas Masi izjavio je da se dokumenta povezana sa pokojnim finansijerom i se**ualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom uskraćuju javnosti zbog njegovih navodnih bliskih veza sa izraelskim i američkim obavještajnim službama.

"Postoji napor da se objavljivanje spisa zaustavi", istakao je Masi.

Prema Masijevim riječima, razlozi za blokadu objavljivanja Epstinovih dosijea leže i u tome što bi oni mogli kompromitovati uticajne milijardere i političke donatore. Tvrdi da su neki od njih povezani sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Masi smatra da postoji organizovani napor da se spriječi objavljivanje dokumenata.

"Postoji nastojanje da se ovo zaustavi i vjerujem da će pokušati da to zaustave i na nekom drugom mjestu, ali će im se to takođe obiti o glavu", poručio je kongresmen.

Dosijei o Epstinu se uskraćuju zato što je Džefri Epstin imao bliske veze sa izraelskom i američkom obavještajnom službom, prema riječima kongresmena Tomasa Masija.

Proteklih godina Masi se prometnuo u jednog od češćih republikanskih kritičara Donalda Trampa. Javno se razilazio sa njim u stavovima o spoljnoj politici, obimu izvršnih ovlašćenja i pitanjima transparentnosti rada vlasti.

Podsjetimo, u posljednjim nedjeljama objavljena su nova dokumenta vezana za Epstinove veze sa moćnicima u kojima se Tramp pominje više hiljada puta.

Procjenjuje se da je ostalo još dva miliona neobjavljenih spisa, a opozicija, kritičari, ali i brojni republikanci sumnjaju da aktuelna administracija skriva objavljivanje svih dokumenata i da objavljene cenzuriše kako bi zaštitila uticajne ljude.

