Lego izborna noć i "Dodoskrsenje": Dušan Jokić u specijalu za Mondo - Česma, Draško i Ramin FUP vs. MUP RS (VIDEO)

U specijalnom intervjuu za Mondo, komičar Dušan Jokić iz Sirotanovića, analizirao je aktuelnu političku i društvenu situaciju u Republici Srpskoj kroz prepoznatljiv humor i satiru.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U razgovoru, koji možete pogledati u cijelosti na videu, Jokić je komentarisao teme od izbora i pobjedničke izborne pjesmice Gorice Dodik, do odlaganja otvaranja mosta u Česmi i zaustavljanja gradonačelnika Draška Stanivukovića na granici sa Hrvatskom.

Pogledajte:



Poseban dio razgovora bio je posvećen Jokićevim kreativnim Lego kreacijama „Izborna noć“, kroz koje je objasnio koncept titule „Dodik“ i prikazao svoje viđenje političkog života.

„U pitanju su, kako ja zovem, izbori na određeno vrijeme, dok su oni u oktobru na neodređeno. To je praznik ‘Dodoskrsenje’, kada predsjednikov duh ulazi u tijelo drugog čovjeka koji takođe postane Dodik“, objasnio je Jokić.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kroz šalu su predstavljeni i gosti sa proslave izborne noći u štabu SNSD-a, od Nenada Stevandića i Željke Cvijanović, preko "novog Dodika" i ministra Petra Đokića, do v.d. predsjednice Ane Trišić Babić i „čeličnog kancelara“ Save Minića, dok opozicija sve posmatra iz prikrajka.

O stalnom odlaganju otvaranja mosta u Česmi i zadržavanju gradonačelnika Stanivukovića na granici, Jokić kaže:

„Neće biti mosta u Česmi, možda gradonačelnik troši sredstva da uči mještane kako da to prerone. A što se tiče zaustavljanja Stanivukovića, on je mlad, putuje i hoće da vidi svijeta. Možda je mislio da ide do Bačkog Gračaca, pa se zbunio“, komentarisao je on.

U razgovoru se našlo i pitanje kako bi Republika Srpska izgledala pod rukovodstvom Stanivukovića. Jokić kroz satiru opisuje grad kao "momačku sobu" gradonačelnika, a termoelektranu u Ugljeviku kao urbanističku zonu.

Dotakli smo se i međunarodnih tema, posjete američkog specijalnog izaslanika Paola Zampolija, razlike između FUP-a i MUP-a RS u Dubaiju, te Zimskih olimpijskih igara u Milanu bez Rusa.

Jokić je komentarisao i odsustvo domaćih političara u Epstinovim fajlovima i svakodnevne apsurde politike u Srpskoj.

Cijeli intervju, sa svim temama, komentarima i Jokićevim Lego kreacijama, možete pogledati u videu.