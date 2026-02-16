logo
Ovo je najskuplji metal na svijetu: Ekstremno rijedak i vrijedi 400 puta više od zlata

Ovo je najskuplji metal na svijetu: Ekstremno rijedak i vrijedi 400 puta više od zlata

Autor D.V. Izvor mondo.ba
0

Toliko je rijedak u prirodi da je njegova vrijednost po gramu 400 puta veća od zlata i ide i do 20.000 dolara.

Osmijum najskuplji metal na svijetu Izvor: Bjoern Wylezich/Phawat/Shutterstock

Na petom mjestu je zlato, poznati plemeniti metal, koji se široko koristi u nakitu i industriji. Njegova cijena je blizu 50 dolara po gramu. Na četvrtom mjestu je iridijum, koji ima visoku otpornost na hemijske napade.

Zbog toga je neophodan za raketne motore i svemirske satelite. Cijena iridijuma je skoro 70 dolara po gramu.

Treće mjesto zauzima paladijum, koji je veoma tražen u automobilskoj industriji, elektronici i nakitu. Zanimljivo je da svaki moderni automobil sadrži u prosjeku blizu pet grama ovog metala. Cijena paladijuma je približno 100 dolara po gramu.

Na drugom mjestu je rodijum, izuzetno rijedak metal s godišnjom proizvodnjom manjom od jedne tone. Njegova primarna upotreba je u proizvodnji automobilskih katalizatora, koji smanjuju emisiju štetnih gasova iz vozila.

Cijena rodijuma može dostići i do 4.000 dolara po gramu.

Osmijum je najskuplji

Osmijum se široko smatra najskupljim i najređim neradioaktivnim metalom na zemlji. Iako cijene osmijuma industrijskog kvaliteta mogu varirati, kristalni oblik dostiže cijene koje prelaze 10.000 do 20.000 dolara po gramu na visoko vrijednim, specijalizovanim tržištima, a povremeno čak i više u kontekstu rijetkih, visokočistih ili specijalizovanih izotopa.

Ekstremna rijetkost

Osmijum je najrjeđi stabilan element u Zemljinoj kori.
Jedinstvena svojstva: Ima najveću gustinu od svih stabilnih elemenata (dvostruko gušću od olova). Takođe je vrlo otporan na koroziju i ima jedinstveni "osmijum sjaj" kada se kristalizuje.

Proces kristalizacije: Švajcarski naučnici su 2013. godine otkrili metodu za kristalizaciju osmijuma, što ga čini sigurnim za rukovanje i nakit.

Ovo, u kombinaciji s velikom potražnjom kao sigurnom investicijom koja se ne može plagirati, održava cijene visokim.

Ograničena ponuda: Tržište kristalizovanog osmijuma visoke čistoće strogo je regulisano i smatra se vrlo ograničenom, dugoročnom imovinom, s vrlo niskom ukupnom globalnom proizvodnjom.

Po gramu ide i do 20.000 dolara

Po gramu (kristalni): Od 2025. godine, jedan gram kristalnog osmijuma procjenjuje se na 10.000 USD, s ranijim ili procenama veće čistoće koje su znatno više.

Oblici ulaganja: Popularni su "investicioni diskovi" (komadi, a ne prah), s manjim komadima koji počinju od 1.000 do 1.500 dolara, ali veći komadi investicionog razreda mogu doseći i do 150.000 dolara.

Varijacije tržišne cijene: Dok se 10.000 do 20.000 dolara po gramu često navodi kao cijena za ovaj vrlo traženi kristalni oblik, industrijski prah može biti jeftiniji, dok su specifični izotopi poput osmijuma-187 među najskupljim materijalima na Zemlji.

Ne miješati ga s drugim metalima: Iako je rodijum takođe izuzetno skup i često se nalazi na vrhu lista metala investicionog razreda (4.000 dolara po gramu), osmijumov kristalni oblik visoke gustoće smatra se ekskluzivnijim i rjeđim.

Upotreba: Koristi se u visokokvalitetnom nakitu (zbog sjaja sličnog dijamantu), visokopreciznoj i specijalizovanoj industrijskoj/medicinskoj primeni.Skladištenje: Osmijum se često čuva u sigurnim trezorima, poput onih Svjetskog vijeća za osmijum.

 (Kamatica/MONDO)

