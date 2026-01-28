Investiciono ludilo: Gram zlata 277 maraka

Cijena zlata na svjetskim berzma dostigla je novu rekordnu vrijednost od 5.290 dolara za jednu uncu. To faktički znači da jedan gram ovog plemenitog metala trenutno košta oko 277 maraka.

Izvor: Phawat/Shutterstock

Prošlogodišnji trend rasta vrijednosti nastavljen je i tokom ove godine, te je za samo 30 dana taj procentualni skok iznosio više od 16 odsto.

Ako se uzme duži vremenski period za poređenje ovaj plemeniti metal je za godinu dana poskupio za 85 odsto, a za 20 godina taj skok je iznosio nevjerovatnih 808 odsto, piše Glas Srpske.

Prema ocjenama pojednih stručnjaka cijene zlata bi uskoro mogle dostići vrijednost i 5.500 dolara. Smatraju da je i ovaj najnoviji rat cijena povezan sa globalnim neizvjesnostima, te gubljenjem povjerenja u dolar.

Da investitori i centralne banke traže načine da diverzifikuju svoju imovinu, govori i podatak da i samo srebro bilježi rekordne vrijednosti, a procentualni rast cijena je čak veći nego kod zlata. U posljednjih šest mjeseci ono je poskupilo za 178 odsto.

(Mondo)