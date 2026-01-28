logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Investiciono ludilo: Gram zlata 277 maraka

Investiciono ludilo: Gram zlata 277 maraka

Autor Dragana Božić Izvor Glas Srpske
0

Cijena zlata na svjetskim berzma dostigla je novu rekordnu vrijednost od 5.290 dolara za jednu uncu. To faktički znači da jedan gram ovog plemenitog metala trenutno košta oko 277 maraka.

Cijena zlata Izvor: Phawat/Shutterstock

Prošlogodišnji trend rasta vrijednosti nastavljen je i tokom ove godine, te je za samo 30 dana taj procentualni skok iznosio više od 16 odsto.

Ako se uzme duži vremenski period za poređenje ovaj plemeniti metal je za godinu dana poskupio za 85 odsto, a za 20 godina taj skok je iznosio nevjerovatnih 808 odsto, piše Glas Srpske.

Prema ocjenama pojednih stručnjaka cijene zlata bi uskoro mogle dostići vrijednost i 5.500 dolara. Smatraju da je i ovaj najnoviji rat cijena povezan sa globalnim neizvjesnostima, te gubljenjem povjerenja u dolar.

Da investitori i centralne banke traže načine da diverzifikuju svoju imovinu, govori i podatak da i samo srebro bilježi rekordne vrijednosti, a procentualni rast cijena je čak veći nego kod zlata. U posljednjih šest mjeseci ono je poskupilo za 178 odsto.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zlato cijena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ