Zlato prvi put u istoriji probilo granicu od 5.000 dolara, analitičari predviđaju novi skok cijena

Cijena unce zlata danas je prvi put u istoriji probila nivo od 5.000 dolara, čime je nastavljen trend rasta jer ulagači zbog geopolitičkih napetosti traže sigurnije utočište za svoj kapital.

Izvor: Shutterstock

Rast napetosti između SAD i EU u vezi sa Grenlandom izazvao je prošloge sedmice nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla.

Jutros je ojačala dodatnih 0,9 odsto, na 5.029 dolara po unci.

Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD, padu korsa, potražnji središnjih banaka i rekordnom prilivu novca u fondove.

Nezavisni analitičar Ross Norman rekao je da se procjenjuje da bi ove godine cijena unce zlata mogla dostići i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla biti 5.375 dolara, prenosi "Rojters".