logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlato prvi put u istoriji probilo granicu od 5.000 dolara, analitičari predviđaju novi skok cijena

Zlato prvi put u istoriji probilo granicu od 5.000 dolara, analitičari predviđaju novi skok cijena

Autor Dušan Volaš
0

Cijena unce zlata danas je prvi put u istoriji probila nivo od 5.000 dolara, čime je nastavljen trend rasta jer ulagači zbog geopolitičkih napetosti traže sigurnije utočište za svoj kapital.

Cijena zlata 2026. Izvor: Shutterstock

Rast napetosti između SAD i EU u vezi sa Grenlandom izazvao je prošloge sedmice nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla.

Jutros je ojačala dodatnih 0,9 odsto, na 5.029 dolara po unci.

Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD, padu korsa, potražnji središnjih banaka i rekordnom prilivu novca u fondove.

Nezavisni analitičar Ross Norman rekao je da se procjenjuje da bi ove godine cijena unce zlata mogla dostići i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla biti 5.375 dolara, prenosi "Rojters".

Možda će vas zanimati

Tagovi

zlato

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ