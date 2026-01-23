Snažan skok vrijednosti: Zlato na korak do 5.000 dolara, srebro prati trend

Cijena zlata nastavlja snažan rast usljed pojačane geopolitičke neizvjesnosti, inflatornih pritisaka i povećane potražnje investitora za sigurnim utočištima.

Izvor: Shutterstock

Na globalnim tržištima zlato se posljednjih dana trguje na istorijski visokim nivoima i sve se više približava psihološkoj granici od 5.000 dolara po unci.

Rast cijene potaknut je kombinacijom faktora, među kojima su eskalacija geopolitičkih tenzija, neizvjesnost oko monetarne politike vodećih centralnih banaka, ali i kontinuirana kupovina zlata od strane centralnih banaka širom svijeta.

Goldman Sachs podigao prognozu

Investiciona banka Goldman Sachs dodatno je podgrijala optimizam na tržištu zlata, nakon što je povisila svoju prognozu cijene zlata na kraju godine na 5.400 dolara po unci. U svojoj analizi, banka navodi da očekuje nastavak snažne potražnje, posebno u uslovima povećane globalne neizvjesnosti i slabljenja povjerenja u rizičniju imovinu.

Analitičari ističu da zlato ponovo preuzima ulogu ključnog zaštitnog instrumenta za investitore, naročito u periodima kada su tržišta dionica i obveznica pod pritiskom.

Raste i cijena srebra

Istovremeno, srebro takođe bilježi snažan rast, dosežući ili se približavajući istorijskim maksimumima na pojedinim tržištima. Pored investicione potražnje, cijenu srebra dodatno podržava njegova sve veća industrijska upotreba, naročito u sektorima obnovljivih izvora energije i elektronike, prenosi "Biznisinfo".

Sigurno utočište u nesigurnim vremenima

Stručnjaci procjenjuju da bi, ukoliko se geopolitičke tenzije nastave ili dodatno intenziviraju, cijene plemenitih metala mogle ostati povišene i u narednom periodu. Posebno se naglašava da bi zlato moglo zadržati snažan uzlazni trend sve dok ne dođe do jasnijih signala stabilizacije globalne ekonomije i politike.

Za investitore, trenutna kretanja predstavljaju potvrdu da plemeniti metali i dalje igraju važnu ulogu u diverzifikaciji portfelja i zaštiti kapitala u vremenima pojačane neizvjesnosti.