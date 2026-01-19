Zlato rekordno skupo u Srpskoj: Gram plemenitog metala dostiže 290 KM, otkup svega 100 KM

Rekordne cijene zlata na svjetskim berzama sve snažnije se odražavaju i na domaće tržište pa se gram ovog plemenitog metala u Republici Srpskoj trenutno kreće od 220 do čak 290 maraka.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Uprkos visokoj cijeni interesovanje građana za kupovinu, ali i prodaju zlatnog nakita, i dalje je prisutno, dok iz udruženja potrošača savjetuju da se, ukoliko nije prijeko potrebno, porodično nasljeđe sačuva.

Prema podacima sa terena, razlika između otkupne i prodajne cijene zlata u zlatarama izuzetno je izražena. Tako u jednoj od banjalučkih zlatara otkupna cijena 14-karatnog zlata iznosi 120 KM po gramu, dok je prodajna od 260 KM pa nadalje, u zavisnosti od toga od koliko karata je napravljeno. U drugoj banjalučkoj radnji otkup je 100 KM po gramu zlata, dok je prodajna cijena 290 KM. Zlatari ističu da je zainteresovanost građana za kupovinu zlata optimalna, kao i za prodaju.

Slične cijene zabilježene su i u drugim dijelovima Srpske pa je u Prijedoru trenutna vrijednost grama zlata oko 250 KM, piše "Glas Srpske".

Vlasnik zlatare "Lanelo" Davor Trebovac rekao je da ovakve cijene nisu nešto novo, jer zlato uvijek ima oscilacije u zavisnosti od kretanja na globalnom tržištu.

Kako kaže, uprkos ovim cijenama, interesovanje građana za kupovinu ne manjka.

"U odnosu na prethodne godine nije došlo do nekih većih promjena kada je u pitanju kupovina zlatnog nakita", naveo je Trebovac i dodao da je slična situacija i sa otkupom.

UVOZ Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH lani je uvezeno zlato vrijedno blizu tri miliona KM, što je znatno više u odnosu na godinu ranije, kada je uvoz iznosio 2,13 miliona KM. Prema podacima UIO, 2022. godina je dominirala kada je u pitanju uvoz zlata u posljednjih deset godina, jer je tada uvezen ovaj plemeniti metal u vrijednosti 3,008 miliona KM.

Iako cijena ovog plemenitog metala konstantno raste, to nije značajnije podstaklo građane da prodaju veće količine svog zlatnog nakita.

"Sve je uglavnom na uobičajenom nivou. Za sada je teško prognozirati da li će u narednom periodu doći do dodatnog rasta cijena", zaključio je Trebovac.

Da je cijena zlata u Srpskoj uslovljena kretanjima na svjetskom tržištu potvrdio je i Dragan Jošić iz banjalučkog Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija", koji ističe da ovaj plemeniti metal nije samo nakit, već i vid sigurne štednje.

"U posljednje vrijeme sve je više građana koji zlato ne kupuju kao nakit, već kao investiciju, jer cijena ovog metala već godinama bilježi rast i gotovo na dnevnom nivou ide naviše", rekao je Jošić.

Ističe da se zbog toga zlato s pravom smatra jednim od sigurnijih oblika ulaganja.

Kada je riječ o kupovini zlatnog nakita, građanima savjetuje da ne kupuju u prvoj zlatari na koju naiđu, već da obiđu još neke pa da uporede ponudu.

"Poželjno je obići više zlatara, jer se cijene razlikuju, a pojedine zlatare nude i popuste, naročito za gotovinsko plaćanje", kazao je Jošić.

Kada je riječ o otkupu zlata i dilemi građana da li da prodaju porodično zlato u uslovima ekonomske krize, ističe da odluka zavisi od individualne situacije, ali prodaju, ukoliko nije neophodna, ne preporučuje.

"Ako ne postoji prijeka potreba za prodajom, savjet je da se zlato zadrži, jer je evidentno da cijena nastavlja da raste na svjetskim tržištima, a samim tim i kod nas. Oni koji mogu da sačekaju, vjerovatno će u budućnosti dobiti znatno višu cijenu", zaključio je Jošić.