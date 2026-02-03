Istorijski potres na berzi: Zlato postalo nestabilnije od bitkoina

Vrijednost zlata na berzi je nakon ogromnog pada krajem prošle sedmice dostigla najviši nivo volatilnosti od finansijske krize 2008. godine i tako je postala volatilnija od kriptovalute bitkoin.

Izvor: Shutterstock/Thichaa

Nagli pad cijene zlata od četvrtka, 29. januara, izazvali su visok špekulativni interes trgovaca za američki dolar i planovi predsjednika SAD Donalda Trampa u vezi sa imenovanjem novog šefa Federalnih rezervi, piše "Blumberg".

Nakon pada cijene zlata, investitori su počeli da zatvaraju svoje pozicije, što je dovelo do još bržeg pada vrijednosti ovog plemenitog metala, navodi agencija.

Prema podacima njujorške berze Komeks, od četvrtka je cijena aprilskog fjučersa na zlato pala za 17,4 odsto, dostigavši vrijednost od 4.423,2 dolara po troj unci.

Pala je cijena srebra za 37,78 odsto, odnosno na 71,2 dolara po troj unci.