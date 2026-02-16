logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

25 godina od zločina bez kazne: U napadu na autobus kod Podujeva poginulo 12 osoba

25 godina od zločina bez kazne: U napadu na autobus kod Podujeva poginulo 12 osoba

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prije 25 godina, u napadu na autobus 'Niš ekspresa' kod Podujeva, stradalo je 12 ljudi, a zločin ostao nekažnjen.

25 godina od napada u Livadicama Izvor: Youtube/Nerasvetljeni zločin/Printscreen

Navršava se dvadeset pet godina od bombaškog napada na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva, kada je stradalo dvanaestoro, a ranjeno četrdeset troje raseljenih Srba, dok su išli u Gračanicu na Zadušnice. Za taj zločin niko nije pravosnažno osuđen.

U napadu na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva prije 25 godina poginulo je desetoro ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama.

U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić.

Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić.

Vrhovni sud u Prištini je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin.

Policajci Unmika, koji su vodili prvu istragu, tvrdili su da su iza drveta, nekoliko desetina metara od mjesta eksplozije, pronađeni opušci na kojima je identifikovana Ejupijeva DNK.

Prema povjerljivim dokumentima policije Unmika, u koje je uvid imao Internet portal Radio-televizije Srbije, Kfor i Unmik su unapred znali da "devetočlana teroristička ćelija" sprema napad na autobuse koji su prevozili Srbe.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ