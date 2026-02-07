logo
Krvlju nacrtao kukasti krst, pa podijelio snimak: Jezivi detalji krvavog pira u studentskom domu u Rusiji (Video)

Krvlju nacrtao kukasti krst, pa podijelio snimak: Jezivi detalji krvavog pira u studentskom domu u Rusiji (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Petnaestogodišnji Aleksandar napao je studentski dom u Ufi, trojica studenata i dvojica policajaca povrijeđeni su, a motiv se povezuje s radikalnim ultradesničarskim stavovima.

Detalji napada u Ufi Izvor: X/svtv_news/Printscreen

Organi reda utvrdili su identitet osobe koja je izvršila napad na studentski dom Medicinskog univerziteta u Ufi. Prema navodima izvora, riječ je o petnaestogodišnjem tinejdžeru po imenu Aleksandar.

Kako prenosi Telegram kanal 112, maloletnik je imao radikalne ultradesničarske stavove. Sumnja se da je upravo zbog toga ciljano izabrao studentski dom u kojem borave studenti iz afričkih zemalja, Indije i drugih država. Istražni organi ideološku motivaciju smatraju ključnom verzijom u rasvjetljavanju ovog incidenta, prenosi Moskovski komsomolec. 

Jedan od stranih studenata opisao je za Telegram izdanje ASTRA kako je napadač ušao u studentski dom u maski, palio petarde i prijeteći napao studente. Oni su se zabarikadirali u sobama i obavestili druge putem WhatsApp četa. Student je takođe podijelio video u kojem se vidi svastika nacrtana krvlju.

U napadu su povrijeđena trojica studenata, kao i dvojica policijskih službenika koji su došli na lice mjesta. Prema preliminarnim informacijama, tinejdžer je prilikom hapšenja pokušao da pruži otpor policiji.

Napadač se trenutno nalazi u zdravstvenoj ustanovi, a njegovo stanje ljekari ocjenjuju kao teško. Sve okolnosti događaja i mogući motivi i dalje se ispituju, a istraga je u toku.

