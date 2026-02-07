logo
U napadu dronom ubijene 24 osobe, među njima osmoro djece: Jeziv zločin u Sudanu

U napadu dronom ubijene 24 osobe, među njima osmoro djece: Jeziv zločin u Sudanu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U napadu dronom u Sudanu ubijene su 24 osobe, među kojima osmoro djece.

Napad dronovima u Sudanu Izvor: Youtube/VERTEX/Printscreen

U napadu dronom u Sudanuubijene su 24 osobe, među kojima je i osmoro djece, izvijestilo je udruženje ljekara. Paravojna grupa Snage za brzu podršku (RSF) danas je napala vozilo koje je prevozilo raseljene porodice, a među žrtvama je i dvoje dojenčadi. Više osoba je povrijeđeno, piše Sky News.

Napad se dogodio u blizini grada Rahada u pokrajini Sjeverni Kordofan, koja se suočava sa ozbiljnim nedostatkom medicinskih potrepština. Prema saopštenju Mreže sudanskih ljekara, porodice u vozilu bježale su pred borbama na području Dubeikera. Ovaj događaj uslijedio je samo dan nakon napada na konvoj pomoći Svjetskog programa za hranu, u kojem je jedna osoba ubijena, a nekoliko ih je ranjeno.

Udruženje ljekara pozvalo je međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da „preduzmu hitne mjere za zaštitu civila i direktno pozovu rukovodstvo RSF-a na odgovornost za ova kršenja“. Iz RSF-a, koji se već otprilike tri godine bori protiv sudanske vojske za kontrolu nad zemljom, zasad nije bilo komentara.

Sukob u Sudanu izbio je 2023. godine kao rezultat borbe za vlast između vojske i RSF-a u glavnom gradu Kartumu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od tada je poginulo najmanje 40.000 ljudi, a više od 14 miliona moralo je da napusti svoje domove. Humanitarna kriza izazvala je širenje bolesti i dovela dijelove zemlje na ivicu gladi.

Sudan napad dron

