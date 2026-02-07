Policija Istočnog Sarajeva se oglasila o napadu na novinarku Sanju Vasković

Policija Istočnog Sarajeva oglasila se u vezi današnjeg incidenta u kojem je novinarka Sanja Vasković, urednica portala Spin info, napadnuta dok je obavljala svoj novinarski posao.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz policije navode da je LJ.S. danas uručen prekršajni nalog nakon što je u Istočnom Sarajevu vrijeđao lice S.V

Kako je navedeno u saopštenju, LJ.S. je u 12.30 časova u Istočnom Sarajevu uputio riječi uvredljivog sadržaja licu S.V, što je kod njega izazvalo osjećaj uznemirenost i ugroženosti. Počinjen je prekršaj – vrijeđanje drugog lica, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske.

Novinarka i urednica Spin info, jedinog istraživačkog portala sa područja Istočnog Sarajeva, bila je meta fizičkog napada u subotu, 7. februara, dok je obavljala svoj novinarski posao. Dok je pokušavala snimiti gradilište Unioteca u Istočnom Novom Sarajevu, prišao joj je Ljubo Sladoje, otac direktora firme, i fizički je napao.

Tokom incidenta, Sladoje je Vasković oduzeo mobilni telefon i drugu opremu potrebnu za rad. Napad se desio nakon što je novinarka postavila pitanje radnicima o tome ko je naredio sječu stabala na gradilištu.