Matejčić, Vukčević i N1 Srbija dobitnici Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za 2025. godinu

Petočlani žiri Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ proglasio je Barbaru Matejčić, Milu Vukčević i televiziju N1 Srbija dobitnicima ovogodišnjih priznanja, dok je Specijalna plaketa dodijeljena Novosadskoj grupi novinarki i novinara.

Izvor: wellphoto/Shutterstock

Nagrade će biti uručene 6. decembra u Zagrebu.

U kategoriji „Za hrabrost“ nagrađena je hrvatska slobodna novinarka Barbara Matejčić. Žiri je istakao da njen istraživački rad predstavlja najviše standarde profesije, jer precizno i bez senzacionalizma rekonstruiše ratne događaje koji su godinama bili iskrivljeni, jasno razdvajajući činjenice od pretpostavki.

U kategoriji „Za doprinos zajednici“ nagradu je dobila Mila Vukčević, novinarka i urednica TVCG, za dokumentarni film „Brat“, koji, kako navodi žiri, predstavlja potresno svjedočanstvo humanosti i hrabrosti, te dolazi u trenutku kada Crna Gora prolazi kroz pokušaje revizionizma i negiranja istorijskih činjenica.

Priznanje „Za medije“ dobila je N1 Srbija, za, kako je ocijenjeno, dosljednu odbranu profesionalnog i nezavisnog novinarstva u društvu u kojem su sloboda medija i javni interes konstantno ugroženi.

Specijalna plaketa uručena je Novosadskoj grupi novinarki i novinara za izvanredan i solidaran rad tokom studentskih protesta u Srbiji. Žiri je naglasio da su, uprkos čak 89 fizičkih napada u proteklih godinu dana, među kojima je polovinu počinila policija, ostali dosljedni kodeksu i javnom interesu.

Visoko rangirani među kandidatima ove godine bili su i novinari Aida Hadžimusić, Amarildo Gutić, Melita Vrsaljko, Saša Paparela, Filip Đorđević, te portali CIN, Valter, Tris, Vida i Storyteller.

Na konkurs za nagradu pristiglo je 40 nominacija za 33 novinara i sedam medija. Žiri su činili Slavica Lukić, Boris Pavelić, Ana Hegediš Lalić, Vladan Mićunović i Borislav Kontić.

Dodjelu nagrada organizuju Helsinški parlament građana Banjaluka, Mreža za izgradnju mira, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Institut za medije Crne Gore i hrvatska udruga „Lupiga“. Svečana ceremonija biće održana u okviru manifestacije „Dani Srđana Aleksića“.