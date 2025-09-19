Razoran napad dronom na džamiju: Stradalo više od 70 osoba (Video)

U razornom napadu dronom na džamiju u sudanskom gradu El-Fašeru poginulo je najmanje 78 osoba. Za napad se krive paravojne Snage za brzu podršku (RSF), koje napreduju ka potpunoj kontroli grada, posljednjeg uporišta vojske u Darfuru.

Više od 70 osoba stradalo je u napadu dronom na džamiju u sudanskoj regiji Darfur, potvrdio je za BBC visoki medicinski izvor.

Napad se dogodio u petak u gradu El-Fašer, a za napad se krive pripadnici paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF). Ipak, ova grupa do sada nije preuzela odgovornost.

RSF i regularna vojska Sudana već više od dve godine vode brutalni građanski rat, a sukobi su posebno intenzivirani posljednjih sedmica.

Paravojne snage trenutno ostvaruju značajan napredak u pokušaju da preuzmu punu kontrolu nad El-Fašerom, posljednjim uporištem vojske u Darfuru. U tom gradu nalazi se više od 300.000 civila, koji su zarobljeni u sve žešćim borbama.

Jedan od stanovnika El-Fašera rekao je za BBC da je dron pogodio džamiju tokom jutarnje molitve, pri čemu je na licu mjesta poginulo više desetina ljudi. Prema navodima medicinskog izvora, stradalo je najmanje 78 osoba, dok je oko 20 povrijeđeno. Spasilačke ekipe još uvek tragaju za telima zatrpanim u ruševinama.

BBC Verify potvrdio je autentičnost snimaka koji prikazuju oko 30 tela umotanih u ćebad i platna, poređanih pored džamije koja se nalazi na zapadu grada.

Paravojne Snage za brzu podršku (RSF) ove nedjelje pokrenule su novu ofanzivu na El-Fašer, grad koji drže u opsadi već više od godinu dana. Prema izvještajima, među metama je bio i kamp Abu Šuk za raseljena lica, u blizini grada, koji je žestoko napadnut.

Satelitski snimci, koje je analizirala Humanitarna istraživačka laboratorija Univerziteta Jejl (HRL), pokazuju da RSF sada kontroliše veći dio kampa. HRL navodi da je RSF takođe ušao u štab Zajedničkih snaga, koalicije oružanih grupa koje podržavaju sudansku vojsku.

Taj štab se nalazi unutar bivšeg kompleksa UN-a, koji se smatra ključnom linijom odbrane. BBC je potvrdio autentičnost snimaka RSF boraca unutar tog kompleksa, ali još nije jasno da li su preuzeli punu kontrolu.

Ovakvi pomaci RSF-a stavljaju aerodrom u El-Fašeru i sedište armijske divizije direktno na domet vatrenog oružja.

Prema HRL-u, El-Fašer će pasti u ruke RSF-a ako sudanska vojska ne dobije hitna pojačanja. Ukoliko se to dogodi, RSF bi time učvrstio kontrolu nad zapadnim dijelom zemlje, produbljujući faktičku podelu: vojska na sjeveru i istoku, RSF na zapadu.

Aktivisti i analitičari strahuju da bi, u slučaju pada grada, civili mogli postati sljedeća meta, s obzirom na to da većinu stanovništva El-Fašera čine etničke grupe koje RSF vidi kao neprijatelje.

U petak je Ujedinjene nacije objavile izvještaj u kojem upozoravaju na "sve veće etničko obilježje sukoba", navodeći da obe strane sprovode odmazdu nad civilima koje optužuju za saradnju sa neprijateljskom stranom.

Međutim, UN i druge međunarodne organizacije dokumentovale su sistematsku politiku etničkog čišćenja koju RSF sprovodi nad nearapskim zajednicama na teritorijama koje osvajaju.

Organizacija Lekari bez granica u nedavnom izvještaju navodi da su borci RSF-a otvoreno govorili o planovima da “očiste El-Fašer” od nearapskog stanovništva.

RSF je ranije demantovao takve optužbe, tvrdeći da nema veze sa "plemenskim sukobima".