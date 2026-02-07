Hiljade ljudi prisustvovalo sahrani sina Moamera Gadafija

Hiljade ljudi okupilo se u sjeverozapadnoj Libiji za sahranu Seifa al Islama Gadafija, sina pokojnog lidera Moamera Gadafija koji je ubijen ranije ove nedjelje kada su četiri maskirana napadača upala u njegovu kuću i upucala ga.

Izvor: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ljudi su nosili njegov kovčeg u gradu Bani Validu, oko 145 kilometara jugoistočno od glavnog grada Tripolija kao i velike slike Seifa al Islama, koji je uglavnom poznat po svom prvom imenu, i njegovog oca.

Masa je takođe mahala zelenim zastavama, što je bila libijska zvanična zastava od 1977. do 2011. pod Gadafijem koji je vladao zemljom više od 40 godina pre nego što je svrgnut u pobuni koju je podržao NATO 2011. godine. Gadafi je ubijen kasnije te godine u svom rodnom gradu Sirtu dok su borbe u Libiji eskalirale i prerasle u puni građanski rat.

Kako se pogrebna povorka kretala i povećavala masa okupljenih, mala grupa pristalica odnela su kovčeg sa posmrtnim ostacima Seif al Islama i kasnije obavila pogrebne molitve i sahranila ga.

Jedan stanovnik Sirta rekao je za AP da je Gadafijev sin bio "simbol pomirenja" koji je ubijen u "užasnom zločinu u istoriji čovečanstva".

Seif al Islam (53) ubijen je u utorak u svom domu u gradu Zintanu, oko 135 kilometara jugozapadno od glavnog grada Tripolija, prema izjavama tužilaca.