logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji nesreće na putu Sarajevo - Pale: Vozači iz Busovače i Goražda

Detalji nesreće na putu Sarajevo - Pale: Vozači iz Busovače i Goražda

Autor Haris Krhalić
0

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila ženska osoba.

nesreća sarajevo pale Izvor: Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo

U saobraćajnoj nesreći u mjestu Lapišnica, u kojoj je jedno lice poginulo, a osam povrijeđeno, učestvovali su kombi kojim je upravljao vozač čiji su inicijali N.B. iz Goražda i kamion koji je vozio D.Š. iz Busovače, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 6.15 časova na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica poginula je žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.

Povrijeđeni putnici prevezeni su u Univerzitetski klinički centar Sarajevo na ukazivanje ljekarske pomoći.

Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Saobraćaj na putnom pravcu Lapišnica-Ljubogošta privremeno je obustavljen i do završetka uviđaja odvijaće se alternativnim putem Lapišnica-Zečija Glava u opštini Istočni Stari Grad.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ