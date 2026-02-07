Detalji nesreće na putu Sarajevo - Pale: Vozači iz Busovače i Goražda

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila ženska osoba.

Izvor: Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo

U saobraćajnoj nesreći u mjestu Lapišnica, u kojoj je jedno lice poginulo, a osam povrijeđeno, učestvovali su kombi kojim je upravljao vozač čiji su inicijali N.B. iz Goražda i kamion koji je vozio D.Š. iz Busovače, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 6.15 časova na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica poginula je žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.

Povrijeđeni putnici prevezeni su u Univerzitetski klinički centar Sarajevo na ukazivanje ljekarske pomoći.

Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Saobraćaj na putnom pravcu Lapišnica-Ljubogošta privremeno je obustavljen i do završetka uviđaja odvijaće se alternativnim putem Lapišnica-Zečija Glava u opštini Istočni Stari Grad.