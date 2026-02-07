Izbodeni tinejdžeri prevezeni u bolnicu: Novi detalji obračuna u centru Beograda

Oko 3:30 časova između Kosančićevog venca i Pop Lukine ulice došlo je do opšte tuče više osoba.

Nakon prvobitne informacije o sukobu u blizini Brankovog mosta, pojavili su se novi, dramatični detalji o sinoćnjem incidentu u centru Beograda. Ono što je prvobitno prijavljeno kao izolovan sukob, ispostavilo se kao opšta tuča više osoba koja se odigrala oko 3:30 časova na potezu između Kosančićevog venca i Pop Lukine ulice.

U sukobu je povrijeđeno ukupno četvoro mladića. Najmlađi povrijeđeni, tinejdžer M. B. rođen 2009. godine, hitno je prevezen u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj gdje su mu konstatovane ubodne rane i posekotine u predjelu ramena i ruke.

Istovremeno, u Urgentnom centru je zbrinut D. M. (19) kojem su konstatovane ubodne rane u predjelu noge. Teže povrede zadobio je i J. Č. (21) koji ima ubodne rane na ruci uz povrede glave, dok je R. S. (21) prošao sa kontuzijom ramena.

Incident koji je uznemirio stanare Starog grada sada je pod lupom istražnih organa, a istragu zvanično vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Noć u prestonici Srbije bila je izuzetno teška za medicinske službe, koje su pored ovog incidenta obavile ukupno 100 intervencija, od kojih je jedanaest bilo na javnom mjestu.

