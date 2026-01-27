Beograd: Mladić koji je pokušao da skoči sa Gazele na sigurnom

Policajci su prišli momku i ubijedili ga da se skloni od ograde.

Danas oko podne je na beogradskom mostu Gazela mlađi muškarac prijetio da će da skoči u rijeku, a na lice mjesta odmah su izašli pripadnici policije koji su ubrzo riješili dramu.

Prema prvim informacijama do kojih su došli domaći mediji, policajci koji su došli na lice mjesta prišli su uznemirenom momku, smirili ga i ubijedili da siđe sa ograde.

"Prisutni policajci brzo su ubijedili momka da siđe sa ograde i da odustane od svojih namjera. Zahvaljujući tome nije bilo potrebe da izlazi pregovarački tim", naveo je izvor.

Muškarac je odmah prevezen u odgovarajuću medicinsku ustanovu.

Podsjetimo, mladić je oko podneva preskočio ogradu na mostu Gazela i prijetio da će skočiti u rijeku. Na lice mjesta je odmah izašlo pet patrola, a pripadnici policije su pokušali da uspostave komunikaciju sa njim.

Srećom, intervencija se završila bez posljedica, a tokom postupka došlo je do kraćih zastoja u saobraćaju. Most Gazela je trenutno u potpunosti prohodan.

