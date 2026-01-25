Požar u stanu u centru Beograda, povrijeđen vlasnik (Foto, Video)

Prve slike i snimci požara na Terazijama.
Veliki požar izbio je večeras u stanu na Terazijama u centru Beograda i prema saznanjima "Kurira", povrede je zadobio vlasnik stana. On je zadobio opekotine po rukama i odvezen je u zdravstvenu ustanovu.
Na licu mjesta intervenisalo je 14 vatrogasaca. Požar je lokalizovan nakon 30 minuta.
Sumnja se da je uzrok požara eksplozija. Još uvijek nema zvaničnih informacija, istraga je u toku.
