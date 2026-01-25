logo
Požar u stanu u centru Beograda, povrijeđen vlasnik (Foto, Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Prve slike i snimci požara na Terazijama.

Požar u stanu na terazijama Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Veliki požar izbio je večeras u stanu na Terazijama u centru Beograda i prema saznanjima "Kurira", povrede je zadobio vlasnik stana. On je zadobio opekotine po rukama i odvezen je u zdravstvenu ustanovu.

Na licu mjesta intervenisalo je 14 vatrogasaca. Požar je lokalizovan nakon 30 minuta.

Pogledajte fotografije sa mesta požara na Terazijama

Sumnja se da je uzrok požara eksplozija. Još uvijek nema zvaničnih informacija, istraga je u toku.  

Pogledajte snimak sa mjesta požara na Terazijama

Pogledajte

00:11
Požar Terazije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kurir/MONDO)

