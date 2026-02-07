logo
Obračun u centru Beograda: Dječak (15) izboden nožem, još petoro mladih povrijeđeno

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U Karađorđevoj ulici u Beogradu noćas između 2 i 3 sata došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je povrijeđeno šest mladih osoba.

Obračun u Beogradu šest osoba povrijeđeno Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema prvim informacijama, pet osoba starosti oko 20 godina zadobile su lakše povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je petnaestogodišnji dječak teško povrijeđen usljed ubadanja nožem.

Maloljetnik je sa višestrukim teškim tjelesnim povredama hitno prebačen u zdravstvenu ustanovu Tiršova, gdje je odmah uveden u operacionu salu.

Na licu mjesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do napada se utvrđuju. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog događaja.

Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

 (Kurir/Mondo) 

