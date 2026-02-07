logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastaju se Tramp i Netanjahu u Vašingtonu: Razgovaraće o Iranu, evo šta će biti glavna tema

Sastaju se Tramp i Netanjahu u Vašingtonu: Razgovaraće o Iranu, evo šta će biti glavna tema

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Netanjahu i Tramp sastaju se u Vašingtonu kako bi razgovarali o nuklearnim pregovorima sa Iranom, uključujući ograničenje balističkih raketa i regionalnu podršku Irana.

Sastanak Trampa i Netanjahua Izvor: Shutterstock.com/Alexandros Michailidis/Anas-Mohammed/noamgalai

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da se sastanu u srijedu u Vašingtonu kako bi razgovarali o nedavnim nuklearnim pregovorima sa Iranom, saopštila je u subotu uveče kancelarija premijera, prenosi Jerusalem post

„Premijer smatra da pregovori moraju obuhvatiti ograničenje balističkih raketa i prestanak iranske podrške svojim saveznicima u regionu“, navodi se u saopštenju.

Tramp je ocijenio da su pregovori, održani u petak u Muskatu u Omanu, "veoma dobri" i dodao da će američki i iranski zvaničnici "ponovo razgovarati početkom naredne nedjelje", dok je novinarima davao izjavu na Air Force One.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Benjamin Netanjahu sastanak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ