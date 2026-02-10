Izbodena dva učenika u školi: Drama u Londonu, policija sve blokirala

Izbodena dva učenika u školi u sjevernom Londonu.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Izbodena dva učenika osnovne škole u sjevernom Londonu u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Napad se dogodio u Ulici Bejkon Lejn, u opštini Brent.

Oba izbodena dječaka su prevezena u bolnicu. Njihovo stanje zasad nije poznato.

Policija je identifikovala osumnjičenog tinejdžera. Jake policijske snage su blokirale reon oko škole.