Drama na aerodromu Hitrou: Naoružana policija blokirala prilaze, u toku zbrinjavanje više osoba

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Služba hitne pomoći Londona saopštila je da je oko 8.40 proglašen "značajan incident".

Incident na aerodromu Hitro Izvor: X/Open Source Intel/Printscreen

Na aerodromu Hitrou došlo je do incidenta kod Terminala 3, zbog čega su reagovale brojne hitne službe.

Aerodrom je saopštio da su ekipe u višespratnoj garaži na Terminalu. U toku je zbrinjavanje više osoba na aerodromu, ali nije poznato kakve su tačno povrede zadobili, piše Sky News

"Došlo je do punog raspoređivanja resursa i hitna pomoć tretira situaciju kao i dalje aktivnu", navodi se.

Portparol londonske vatrogasne brigade rekao je: "Pozvani smo u 8.14 danas da pomognemo kolegama iz hitnih službi u incidentu u blizini Terminala 3 na aerodromu Hitrou. Vatrogasci su i dalje na licu mjesta."

Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice, uz neka kašnjenja na linijama Elizabet i Pikadili. Nacionalna željeznica je na svom veb-sajtu navela da su pruge ponovo otvorene, što omogućava vozovima da staju na Hitrou "nakon što su hitne službe rešile incident na aerodromu".

Navodi se: "Iako su linije ponovo otvorene, očekuje se da će se poremećaji nastaviti dok se usluge ne vrate u normalu, kašnjenja do 10 minuta i otkazivanja mogu se očekivati do 11:45 časova."

Korisnik na mreži X je rekao da postoji „veliki zaostatak automobila koji ne mogu da napuste okolinu ili uđu u zonu za iskrcavanje“ na Terminalu 3. Na snimku je primjećeno nekoliko naoružanih policajaca na parkingu.

(MONDO)

