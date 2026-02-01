logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimljena pljačka zlatare u Londonu: Prolaznici posmatrali napad maljem (Video)

Snimljena pljačka zlatare u Londonu: Prolaznici posmatrali napad maljem (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Dva maskirana muškarca opljačkala su porodičnu zlataru u Ričmondu, na jugozapadu Londona, razbivši izlog čekićem i kradući nakit pred očima zaposlenih i šokiranih prolaznika.

pljačka zlatare u Londonu Izvor: X/London & UK Street News/Printscreen

Dva maskirana muškarca opljačkala su u subotu porodičnu zlataru usred bela dana u oblasti Ričmond, na jugozapadu Londona. 

Video-snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da se pljačka dogodila prije podneva, kada je jedan od muškaraca čekićem razbio izlog prodavnice.

Iako je osoblje u prodavnici pokušalo da spriječi pljačku, nisu uspjeli da spriječe osumnjičene da ukradu nakit i pobegnu dok su ih prolaznici posmatrali i snimali.

Na snimku, koji je napravio očevidac i koji je široko deljen na društvenim mrežama, vide se dvojica muškaraca kako zamahuju velikim čekićem o staklo porodične zlatare Gregori i Ko. Zatim skidaju staklo i počinju da pune plavu kesu svim izloženim vrijednim stvarima.

Pljačkaši potom beže sa mjesta događaja dok ih šokirani prolaznici posmatraju. Zaposleni koji radi u obližnjoj prodavnici i koji je bio svjedok incidenta rekao je za Dejli mejl kako su pljačkaši izazvali haos u subotu ujutru tokom pljačke u bogatom gradu zapadnog Londona.

"Dvojica momaka su se pojavila niotkuda noseći veliki malj i torbu. Zatim su počeli da razbijaju izlog zlatara", rekao je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

London pljačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ