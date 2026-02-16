logo
Stevandić i Brnabićeva u Beogradu: Dogovorene pripreme za 4. Parlamentarni forum Srbija - Srpska

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je u Beogradu sa predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Anom Brnabić.

Stevandić na sastanku sa Brnabić Izvor: NSRS

Na sastanku su razgovarali o pripremama za 4. Parlamentarni forum Republika Srbija – Republika Srpska, zakazan za 26. mart u Beogradu.

Kako je saopšteno, Parlamentarni forum predstavlja važnu priliku za jačanje institucionalne saradnje i redovnog dijaloga između dva parlamenta. Sagovornici su se saglasili da ovaj format doprinosi stabilnoj i konstruktivnoj saradnji, s ciljem jačanja političkog dijaloga i očuvanja mira u regionu.

Dogovoreno je da na predstojeći forum budu pozvani ministri kulture, kao i predstavnici relevantnih institucija, među kojima i Muzej žrtava genocida, kako bi se nastavila koordinacija u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra žrtvama genocida u Donjoj Gradini i Beogradu.

Tokom sastanka izražena je zabrinutost zbog, kako je navedeno, učestale pojave neskrivene ustaško-nacističke ideologije u regionu.

Predsjednici parlamenata dogovorili su da o tome zajednički informišu relevantne međunarodne aktere, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve, te sprečavanja širenja mržnje.

Parlamentarni forum Srbija – Republika Srpska održava se kao platforma za kontinuiranu saradnju zakonodavnih institucija, razmjenu iskustava i usaglašavanje stavova o pitanjima od zajedničkog interesa.

(Mondo)

Tagovi

Nenad Stevandić Ana Brnabić

