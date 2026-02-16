Banjaluka: Eksplozija u automobilu, pronađeno beživotno tijelo

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka pronašli tijelo nakon što im je jutros prijavljeno da se u blizini Nove autobuske stanice čula detonacija u parkiranom vozilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Na lice mjesta izašli su naši pripadnici koji su potvrdili navode prijave i u vozilu pronašli tijelo", rečeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Prema pisanju portala Provjereno, sumnja se na samoubistvo.

Iz policije su dodali da slijedi obavljanje uviđaja kojim će rukovoditi dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka.

(Srna/Mondo)