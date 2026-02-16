logo
Banjaluka: Eksplozija u automobilu, pronađeno beživotno tijelo

Banjaluka: Eksplozija u automobilu, pronađeno beživotno tijelo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka pronašli tijelo nakon što im je jutros prijavljeno da se u blizini Nove autobuske stanice čula detonacija u parkiranom vozilu.

Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo muškarca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Na lice mjesta izašli su naši pripadnici koji su potvrdili navode prijave i u vozilu pronašli tijelo", rečeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Prema pisanju portala Provjereno, sumnja se na samoubistvo.

Iz policije su dodali da slijedi obavljanje uviđaja kojim će rukovoditi dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka. 

(Srna/Mondo)

