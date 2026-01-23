logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon tragedije u Derventi: Naređena obdukcija tijela pronađenog u izgorjelom automobilu

Nakon tragedije u Derventi: Naređena obdukcija tijela pronađenog u izgorjelom automobilu

Izvor SRNA
0

Okružno javno tužilaštvo u Doboju naredilo je obdukciju tijela koje je pronađeno u izgorjelom automobilu na području grada Dervente, potvrđeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

Derventa: Naređena obdukcija tijela pronađenog u izgorjelom automobilu Izvor: derventacafe.com

Nakon pisanog nalaza o izvršenoj obdukciji biće odlučeno o daljem toku postupka u ovom predmetu, navodi se u odgovoru iz Okružnog tužilaštva na upit Srne u vezi sa okolnostima jučerašnjeg požara u Derventi.

Iz Tužilaštva ističu da je s ciljem utvrđivanja uzroka smrti ovu naredbu izdao dežurni tužilac, koji je juče prisustvo uviđaju.

Policiji je naloženo preduzimanje potrebnih mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja, napominju iz Tužilaštva.

Iz Policijske uprave Doboj juče je saopšteno da je u požaru u Derventi smrtno stradalo za sada nepoznato lice i da je derventskoj policiji u 1.40 časova prijavljeno da je došlo do požara na garaži i kući u vlasništvu lica čiji su inicijali R.M. sa područja Dervente.

Policija je u unutrašnjosti garaže u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašla ostatke još nepoznatog lica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Derventa eksplozija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ