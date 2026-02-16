Mark Epstin tvrdi da njegov brat, osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin, nije izvršio samoubistvo u zatvoru, već da je ubijen, optužujući američko Ministarstvo pravde za prikrivanje istine.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Mark Epstin, brat osuđenog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, optužio je Ministarstvo pravde SAD da je prikrilo njegovo ubistvo.

"Sada znam da je on ubijen", rekao je Mark Epstin, iznoseći teške optužbe protiv američke administracije u intervjuu za televiziju BFM.

Nakon što je Džefri Epstin pronađen obješen u svojoj ćeliji u zatvoru u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, Mark Epstin je otišao na lice mjesta da identifikuje tijelo svog brata, u pratnji dva medicinska vještaka.

"Nakon obdukcije su mi rekli da ne mogu da zaključe da je u pitanju samoubistvo, jer je sve previše ličilo na ubistvo. U originalnom izvodu iz matične knjige umrlih, u odeljku 'uzrok smrti' navedena je formulacija 'u toku je dalja istraga'", rekao je Mark Epstin.

Vidi opis "To je bilo davljenje, a ne vješanje, znao je previše": Epstinov brat optužio vladu SAD da je prikrila njegovo ubistvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Handout /AFP PHOTO/US Department of Justice/Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Međutim, dodaje, nekoliko dana kasnije objavljeni su rezultati obdukcije, prema kojima je Džefri Epstin izvršio samoubistvo u svojoj ćeliji. Brat pokojnog seksualnog prestupnika danas kaže da je ubijeđen da je "Džefri znao previše".

"Tokom izbora 2016. godine, kada su se Hilari Klinton i Donald Tramp nadmetali, Džefri je rekao: 'Ako bih rekao šta znam o ta dva kandidata, izbori bi morali biti poništeni.' Optužujem Ministarstvo pravde da je prikrilo Džefrijevo ubistvo", rekao je Mark Epstin za BFM.

Francuska televizija napominje da on nije jedini koji javno iznosi takvu tvrdnju, navodeći da je 13. februara u Telegrafu dr Majkl Bajden, jedan od ljekara koji je, kao posmatrač koji je zastupao porodicu Epstin, bio prisutan obdukciji Džefrija Epstina , izjavio da bi uzrok njegove smrti trebalo da bude predmet ponovne istrage.

"Mislim da je njegova smrt najverovatnije uzrokovana pritiskom od davljenja, a ne vješanjem. S obzirom na sve informacije koje trenutno imamo, potrebna je dublja istraga uzroka i okolnosti smrti", rekao je ljekar britanskim novinama.

Vidi opis "To je bilo davljenje, a ne vješanje, znao je previše": Epstinov brat optužio vladu SAD da je prikrila njegovo ubistvo Džefri Epstin dokumentarac Džefri Epstin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube Printscreen/Barbarian Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/Netflix/Ellen Tube/CBN News/Screenshot Br. slika: 11 11 / 11

Mark Epstin smatra, kako kaže, da objavljivanje dokumenata povezanih sa Epstinom predstavlja "diverziju".

"Mislim da je sve to delimično diverzija kako bi se spriječilo interesovanje ljudi za činjenicu da je ubijen", rekao je Mark.

Mark Epstin takođe kaže da je sprovedena nezavisna istraga o smrti njegovog brata, koja je dovela do zaključka da je ubijen, a rezultati te istrage, kako je najavio u intervjuu, biće objavljeni za nekoliko mjeseci.