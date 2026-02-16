logo
Plata ili štrajk: Uprava i sindikati za pregovaračkim stolom u Doboju

Plata ili štrajk: Uprava i sindikati za pregovaračkim stolom u Doboju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović prisustvuje sastanku Uprave "Željeznica RS" sa sindikalnim organizacijama o njihovim zahtjevima da primanja radnika budu izjednačena sa najnižom republičkom platom i za usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom.

Počeli pregovori u Željeznicama RS Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Sastanak se održava u zgradi Uprave "Željeznica Republike Srpske" u Doboju.

Sindikalne organizacije koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" održale su od 4. do 6. februara informativne sastanke sa radnicima u Doboju, Banjaluci i Prijedoru, tokom kojih su ih upoznali o stanju u ovoj kompaniji.

Iz sindikata su ranije najavili da će pokrenuti sve vidove sindikalne borbe, uključujući i obustavu rada ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. 

(Srna)

