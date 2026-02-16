Pretresi širom Crne Gore: U svakom gradu preko 100 policajaca, ima uhapšenih

Policija sprovodi opsežne mjere u Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru, fokusirajući se na organizovane kriminalne grupe i tražene bjegunce.
U toku su opsežne policijske aktivnosti i pojačane mjere na području Budve, Herceg Novog, Tivta i Kotora.
Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije vrše intenzivne pretrese na više lokacija, u okviru šire akcije usmjerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i na pronalazak međunarodno traženih bjegunaca.
Poseban fokus je na pripadnicima više klanova i sa njima povezanim licima.
Prisustvo policijskih snaga je pojačano na ključnim saobraćajnicama, u urbanim zonama i na lokacijama gdje bi se bjegunci, eventualno, mogli kriti.
"Vijestima" je rečeno da je u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika.
U akciji policije priveden je i bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović.
Uhapšena je i bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić.
