Pretresi širom Crne Gore: U svakom gradu preko 100 policajaca, ima uhapšenih

Policija sprovodi opsežne mjere u Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru, fokusirajući se na organizovane kriminalne grupe i tražene bjegunce.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U toku su opsežne policijske aktivnosti i pojačane mjere na području Budve, Herceg Novog, Tivta i Kotora.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije vrše intenzivne pretrese na više lokacija, u okviru šire akcije usmjerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i na pronalazak međunarodno traženih bjegunaca.

Poseban fokus je na pripadnicima više klanova i sa njima povezanim licima.

Prisustvo policijskih snaga je pojačano na ključnim saobraćajnicama, u urbanim zonama i na lokacijama gdje bi se bjegunci, eventualno, mogli kriti.

"Vijestima" je rečeno da je u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika.

U akciji policije priveden je i bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović.

Uhapšena je i bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić.

