logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pretresi širom Crne Gore: U svakom gradu preko 100 policajaca, ima uhapšenih

Pretresi širom Crne Gore: U svakom gradu preko 100 policajaca, ima uhapšenih

Autori Dušan Volaš Autori Vijesti
0

Policija sprovodi opsežne mjere u Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru, fokusirajući se na organizovane kriminalne grupe i tražene bjegunce.

Pretresi širom Crne Gore: U svakom gradu preko 100 policajaca, ima uhapšenih Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U toku su opsežne policijske aktivnosti i pojačane mjere na području Budve, Herceg Novog, Tivta i Kotora.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije vrše intenzivne pretrese na više lokacija, u okviru šire akcije usmjerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i na pronalazak međunarodno traženih bjegunaca.

Poseban fokus je na pripadnicima više klanova i sa njima povezanim licima.

Prisustvo policijskih snaga je pojačano na ključnim saobraćajnicama, u urbanim zonama i na lokacijama gdje bi se bjegunci, eventualno, mogli kriti.

"Vijestima" je rečeno da je u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika.

U akciji policije priveden je i bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović.

Uhapšena je i bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić.

(Vijesti/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ