Anisu Kalajdžiću produžen pritvor na još tri mjeseca

Autor Haris Krhalić
Pritvor je produžen zbog postojanja osnovane sumnje kako je Kalajdžić počinio kazneno djelo teškog ubistva ženske osobe.

anis kalajdžić Izvor: Facebook

Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva HNK, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Anisa Kalajdžića, donio je rješenje kojim se osumnjičenom produžava pritvor za 3 mjeseca, tako da može trajati najduže do 16.05.2026. godine.

Kako se navodi iz Suda u Mostaru postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo Teško ubistvo ženske osobe iz čl. 166a. st. 1. KZ F BiH, u stjecaju sa krivičnim djelom Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK, a koji pritvor se prema osumnjičenom produžava iz pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka c) i d) Zakona o krivičnom postupku F BiH.

Tužilaštvo osumnjičenom stavlja na teret da je 16. novembra 2025. godine oko 18 časova, na autobuskoj stanici na Trgu Ivana Krndelja u Mostaru, nakon što je prethodno na ilegalan način nabavio pištolj, sačekao žrtvu Aldinu Jahić ispred fitness centra u kojem je trenirala. Osumnjičeni joj je, prema navodima iz prijedloga, prišao i više puta je udario u predjelu glave i grudi, dok se ona pokušavala odbraniti.

U jednom trenutku izvadio je pištolj, što je izazvalo paniku kod oštećene, koja je počela da bježi u pravcu obližnjeg hotela, dozivajući prolaznike i moleći ih da pozovu policiju, jer je muškarac prati i prijeti joj oružjem. Uspjela je ući u restoran i pokušati pozvati policiju, ali ju je osumnjičeni ubrzo pronašao u toaletu. Tamo joj je, prema navodima Tužilaštva, prišao i ispalio hitac u predjelu glave, nanijevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mjesta.

Mostar

