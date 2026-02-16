Anisu Kalajdžiću produžen pritvor na još tri mjeseca

Pritvor je produžen zbog postojanja osnovane sumnje kako je Kalajdžić počinio kazneno djelo teškog ubistva ženske osobe.

Izvor: Facebook

Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva HNK, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Anisa Kalajdžića, donio je rješenje kojim se osumnjičenom produžava pritvor za 3 mjeseca, tako da može trajati najduže do 16.05.2026. godine.

Kako se navodi iz Suda u Mostaru postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo Teško ubistvo ženske osobe iz čl. 166a. st. 1. KZ F BiH, u stjecaju sa krivičnim djelom Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK, a koji pritvor se prema osumnjičenom produžava iz pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka c) i d) Zakona o krivičnom postupku F BiH.

Tužilaštvo osumnjičenom stavlja na teret da je 16. novembra 2025. godine oko 18 časova, na autobuskoj stanici na Trgu Ivana Krndelja u Mostaru, nakon što je prethodno na ilegalan način nabavio pištolj, sačekao žrtvu Aldinu Jahić ispred fitness centra u kojem je trenirala. Osumnjičeni joj je, prema navodima iz prijedloga, prišao i više puta je udario u predjelu glave i grudi, dok se ona pokušavala odbraniti.

U jednom trenutku izvadio je pištolj, što je izazvalo paniku kod oštećene, koja je počela da bježi u pravcu obližnjeg hotela, dozivajući prolaznike i moleći ih da pozovu policiju, jer je muškarac prati i prijeti joj oružjem. Uspjela je ući u restoran i pokušati pozvati policiju, ali ju je osumnjičeni ubrzo pronašao u toaletu. Tamo joj je, prema navodima Tužilaštva, prišao i ispalio hitac u predjelu glave, nanijevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mjesta.