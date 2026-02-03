logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi detalji pokušaja ubistva: Mostarac sa prozora teško ranio sugrađanina, u stanu držao i bombu

Novi detalji pokušaja ubistva: Mostarac sa prozora teško ranio sugrađanina, u stanu držao i bombu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Županijsko tužilaštvo HNK Mostar predložilo je određivanje pritvora Mostarcu Admiru O. (1976.) zbog osnovane sumnje da je 31. januara iz automatske puške pokušao ubiti sugrađanina S.S.

Novi detalji pokušaja ubistva u Mostaru Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Incident se dogodio oko 18 časova u ulici Alekse Šantića, ispred broja 75, nakon ranijih međusobnih prepirki.

Tužilašvo je saopštilo da se osumnjičenom stavlja na teret da je sa prozora svoga stana u pravcu S.S, koji je na lice mjesta došao u pratnji A.M, ispalio najmanje dva metka iz automatske puške sa spremnikom "doboš". Tom prilikom S.S. je zadobio teške tjelesne povrede u predjelu desne podlaktice i desne glutealne regije.

Prilikom uviđaja utvrđeno je da je Admir O. u stanu neovlašteno držao automatsku pušku s ukupno 50 metaka, kao i ručnu bombu "kašikaru". Zbog toga se, pored pokušaja ubojstva, sumnjiči i za kazneno djelo nedopuštenog držanja oružja ili eksplozivnih tvari.

Mjera pritvora predložena je Županijskom sudu u Mostaru jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti ili dovršiti pokušano kazneno djelo, za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža. Županijsko tužilaštvo, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a HNŽ, nastavlja s istražnim radnjama u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ