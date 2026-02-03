Novi detalji pokušaja ubistva: Mostarac sa prozora teško ranio sugrađanina, u stanu držao i bombu

Županijsko tužilaštvo HNK Mostar predložilo je određivanje pritvora Mostarcu Admiru O. (1976.) zbog osnovane sumnje da je 31. januara iz automatske puške pokušao ubiti sugrađanina S.S.
Incident se dogodio oko 18 časova u ulici Alekse Šantića, ispred broja 75, nakon ranijih međusobnih prepirki.
Tužilašvo je saopštilo da se osumnjičenom stavlja na teret da je sa prozora svoga stana u pravcu S.S, koji je na lice mjesta došao u pratnji A.M, ispalio najmanje dva metka iz automatske puške sa spremnikom "doboš". Tom prilikom S.S. je zadobio teške tjelesne povrede u predjelu desne podlaktice i desne glutealne regije.
Prilikom uviđaja utvrđeno je da je Admir O. u stanu neovlašteno držao automatsku pušku s ukupno 50 metaka, kao i ručnu bombu "kašikaru". Zbog toga se, pored pokušaja ubojstva, sumnjiči i za kazneno djelo nedopuštenog držanja oružja ili eksplozivnih tvari.
Mjera pritvora predložena je Županijskom sudu u Mostaru jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti ili dovršiti pokušano kazneno djelo, za koje je propisana kazna zatvora od tri godine ili teža. Županijsko tužilaštvo, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a HNŽ, nastavlja s istražnim radnjama u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.