Pucnjava u Mostaru: Muškarac prevezen u bolnicu, policija vrši uviđaj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U centru Mostara večeras se dogodio oružani incident u kojem je jedna osoba zadobila tjelesne povrede.

Pucnjava Mostar Izvor: MUP KS

Do pucnjave je došlo oko 18 časova, a prema pisanju hercegovačkih medija, ranjen je muškarac koji je nakon incidenta vozilom Hitne pomoći prevezen u mostarsku bolnicu. Stepen povreda ranjenog za sada nije zvanično saopšten.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) je potvrđeno da je policija uhapsila jednu osobu koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.

Pripadnici policije trenutno se nalaze na licu mjesta i vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi ovog napada.

