Nakon pokušaja ubistva u Mostaru: Teško povrijeđeni muškarac odbio da ostane u bolnici

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Mostarac A.O. (50) uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva nakon što je u subotu, u Ulici Ante Starčevića, vatrenim oružjem nanio teške povrede S.S. (46).

Nakon pokušaja ubistva u Mostaru: Povrijeđeni iz pucnjave odbio hospitalizaciju Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Brzom intervencijom, policijska patrola pronašla je i privela osumnjičenog u Ulici Alekse Šantića neposredno nakon incidenta.

Pucnjava je prijavljena Policijskoj stanici Mostar Centar, a dežurni ljekar je kod povrijeđenog S. S. konstatovao teške povrede. Prema informacijama iz mostarske bolnice, ranjeni muškarac je, uprkos težini povreda, odbio hospitalizaciju, prenose hercegovački mediji.

Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK su u nedelju, 1. februara, Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru podnijeli izveštaj protiv A. O. On se tereti za krivična djela pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca, a osumnjičeni je zadržan u službenim prostorijama policije radi daljeg postupanja.

Mostar pucnjava

