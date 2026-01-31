logo
Detalji pucnjave u Mostaru: Teško ranjen 46-godišnjak, uhapšena jedna osoba

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Četrdesetšestogodišnja osoba inicijala S.S. teško je ranjena u pucnjavi koja se u subotu uveče dogodila u Ulici Ante Starčevića u Mostaru, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Detalji pucnjave u Mostaru Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Incident je policiji prijavljen u 18.10 časova, nakon čega su patrole odmah upućene na lice mjesta. Brzom intervencijom policijskih službenika slobode je lišen pedesetogodišnji A.O, koji se sumnjiči za upotrebu vatrenog oružja.

"Povrijeđena osoba je prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede“, izjavila je portparol Uprave policije MUP-a HNK, Ilijana Miloš.

Uviđaj u Ulici Ante Starčevića je i dalje u toku, a policija radi na utvrđivanju motiva koji su doveli do ovog oružanog sukoba u centru grada. 

Pojedini mediji javljaju da je uhapšeni od ranije poznat policiji jer je u jedan mostarski lokal unosio oružje.

