Sastanak Uprave ŽRS i sindikata: Bez dogovora o povećanju plata

Na sastanku Uprave ŽRS sa sindikalnim organizacijama u Doboju danas je zaključeno da u ovom trenutku nema saglasnosti o zahtjevu sindikata za povećanje plata svim zaposlenim.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Za razliku od plata, usaglašen je zahtjev za vraćanje dodataka po osnovu složenosti poslova, stepena odgovornosti i uslova rada.

Na sastanku, kome je prisustvovao i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, zaključeno je da trenutno ne postoje finansijski uslovi za povećanje plata, zbog nedovoljnih prihoda od rada Društva, kao i postojećeg nivoa subvencija iz Budžeta Vlade Republike Srpske.

Stevanović i generalni direktor ŽRS Dragan Zelenković uputili su apel radnicima na uzdržanost i strpljenje, uz jasnu izraženu obavezu da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se teško finansijsko stanje u ŽRS konačno stabilizovalo i unaprijedilo.

Naglašeno je da su Ministarstvo i Uprava "Željeznica" svjesni opravdanosti i potrebe za povećanjem plata, te je data jasna garancija da će se, putem rebalansa Budžeta Republike Srpske, nastojati obezbijediti veći grant za ŽRS, čime bi se stvorio prostor za povećanje plata zaposlenih.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Zahtjev sindikata, koji se odnosi na vraćanje dodataka po osnovu složenosti poslova, stepena odgovornosti i uslova rada prihvatljiv je i usaglašen.

"Zadužuje se i obavezuje Uprava preduzeća da do 1. marta, zajedno sa predstavnicima sindikata, sačini poseban dokument sa precizno nabrojanim radnim mjestima i zanimanjima kojima je potrebno vratiti ove dodatke", navedeno je u zaključcima.

Zaključeno je i da će ovaj dokument predstavljati osnov za ugradnju u integralni tekst novog Kolektivnog ugovora ŽRS, te će, po njegovom usaglašavanju svih zainteresovanih strana, biti dostavljen Ministarstvu saobraćaja i veza Srpske.

Prihvaćen je i zahtjev sindikata koji se odnosi na preispitivanje opravdanosti dosadašnjih pojedinačnih povećanja plata realizovanih putem izmjena Pravilnika o radu.

"Zadužuje se Uprava ŽRS da, u roku od 30 dana, izvrši detaljnu analizu postupaka, preispita njihovu opravdanost i zakonitost, preduzme mjere na ispravljanju eventualno učinjenih nepravilnosti, te da o svemu u pismenoj formi izvijesti sindikate", zaključeno je na sastanku.

Zahtjev sindikata koji se odnosi na preispitivanje izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, takođe je prihvaćen, a naloženo je Upravi ŽRS da u roku od 30 dana analizira opravdanost formiranja pojedinih radnih mjesta, povećanja broja izvršilaca i drugih organizacionih odluka prethodne Uprave, preduzme korektivne mjere gdje se utvrde nepravilnosti, te o tome pisanim putem obavijesti sindikate.

Zahtjev sindikata, koji se odnosi na analizu i opravdanost zaključivanja ugovora o zastupanju pred sudovima sa advokatskim kancelarijama, prihvatljiv je i usaglašen, te je zadužena i obavezana Uprava ŽRS da u roku od 15 dana sačini detaljnu analizu svih postojećih ugovora sa advokatskim kućama.

"Ukoliko se utvrdi da oni nisu nužni ili ekonomski opravdani, da se pokrene procedura njihovog raskida", dodaje se u zaključcima.

Prihvaćen je i zahtjev sindikata koji se odnosi na preispitivanje svih ostalih ugovora, odluka i troškova za koje se utvrdi da nisu nužni ili ekonomski opravdani.

"Uprava Društva se obavezuje da će, po istom principu kao u prethodnoj tački, napraviti analizu i odmah preduzeti odgovarajuće mjere, te da će sindikate u pismenoj Formi obavijestiti o rezultatima analize i preduzetim radnjama", ističe se u zahtjevima.

Zahtjev sindikata, koji se odnosi na pokretanje procedure usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora ŽRS, prihvatljiv je i usaglašen.

Uprava Društva se obavezala da pristupi izradi novog Kolektivnog ugovora nakon detaljne analize prethodnih tačaka, a Uprava Društva dala je garanciju da neće pokretati nove izmjene i dopune Pravilnika o radu bez prethodne saglasnosti sindikata.

Istim zaključkom, Uprava Društva se obavezala da će obračun i isplatu naknada za noćni rad, rad na dane državnih praznika, kućnu pripravnost /dežurstvo/ i prekovremeni rad vršiti na osnovu najniže plate koju ostvaruje korisnik naknade počev od plate za januar 2026. godine.

"Sindikati se obavezuju da će o usvojenim zaključcima odmah upoznati sve radnike ŽRS, prenijeti im realno stanje u društvu, kao i informacije o aktivnostima koje preduzimaju nova uprava i Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske", navedeno je u zaključcima.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske se obavezalo da će do kraja marta organizovati novi sastanak u istom formatu, na kojem će se zajednički analizirati stepen realizacije ovih zaključaka.

Sastanak je održan u zgradi Uprave "Željeznica Republike Srpske".

Sindikalne organizacije koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" održale su od 4. do 6. februara informativne sastanke sa radnicima u Doboju, Banjaluci i Prijedoru, tokom kojih su ih upoznale o stanju u ovoj kompaniji.

Iz sindikata su ranije najavili da će pokrenuti sve vidove sindikalne borbe, uključujući i obustavu rada ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.